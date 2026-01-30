Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in kronik sorunlarından birisi olan Basmane Çukuru’nun hissedarları olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMSF arasında imzalanan “niyet protokolü ile ilgili basın mensuplarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklama yaptı.

“HEDEFİM MÜLKİYET HAKKINI 30’A ÇIKARMAKTI”

Tugay, “Henüz protokol imzalanmadı. İmzalanmak üzere meclisten yetki aldık. Bu bir niyet protokolü. Burasıyla ilgili yapılan anlaşmada mülkiyet üzerinden yüzde 12 civarında bir hak var. Otoparkta bir sorun yok ancak Basmane’de öngörülen proje iptaller nedeniyle yapılamamış. Göreve başladığımda hedefim, Aziz Kocaoğlu döneminde yüzde 12 olan mülkiyet hakkını yüzde 30’a çıkarmaktı. Bizim yaptığımız şey bunu daha ileriye taşımak. TMSF o zaman bunu imzalamamıştı. Şimdi kendi yönetim kurullarıyla yüzde 30’u kabul etmiş oluyorlar. Bu bir kazanım. TMSF’ye rant sağlamaktan bahsediliyor, ancak onlar sadece temsilci. Hak sahibi yaklaşık 200 kişi var. Biz aslında bu anlaşmayı temsilci olarak TMSF ile yapıyoruz ama birilerinin sorunu çözülüyor” şeklinde konuştu.

“KAYNAK BULMAK GEREKİYOR”

Tugay,”Önceki dönem belediye başkanı buranın tapusunu üzerimize alabiliriz diyor. Ancak bu mali yükümlülükleri ortadan kaldırmıyor. O insanları bulup zararlarını karşılamanız gerekiyor. Çok ciddi bir bütçe söz konusu. Kaynak bulmak gerekiyor. Birilerinin bunca zaman cezaevi içinde kalması da ayrı bir mesele. Parasını vermeniz lazım. Belediyeyi mali yükümlülükler altına sokan anlaşmalar yapılmış. Benden önceki başkan TMSF ile görüşmeler yapmış ve “Biz size buraya karşılık arsa verelim” demiş. TMSF de buranın değerini karşılayacak bir arsa olursa kabul edebileceğini söylemiş. Ancak İzBB böyle bir arsa bulamamış. TMSF bunu daha detaylı anlatabilir. Geçen dönem onlarla yapılmış hiçbir anlaşma yok. Sorun kucağımıza geldi” diye konuştu.

“BU ANLAŞMALAR BELEDİYEYİ BAĞLIYOR, DIŞARIDAN AHKAM KESMEK KOLAY”

Tugay, “Basmane Çukuru, kentin göbeğinde tamamen atıl, ölü bir alan olarak duruyor. İzmir halkı bu sorunları çözmem için bana bu görevi verdi. Birilerinin kişisel meselelerini karşılamam için değil. Ben bu beş seneyi bu sorunu çözmeden geçirirsem, daha ne kadar böyle devam edecek? Belediyenin borçlu olduğu bir durum var. Kamuya ödenmesi gereken paralar var. Bu kaynağı bulmadan sorunun çözülmesi mümkün değil. Biz diyoruz ki buraya kültür merkezi yapalım. Tüm İzmirlilere hizmet etsin. Hiçbir plan değişikliği yapmadık. Bize nasıl geldiyse o şekilde sunduk. Emsal artışı yapmadık. TMSF bunu kabul etti. Bu şekilde sonuçlanırsa İzmir için kronikleşmiş önemli bir sorunun çözülmesi anlamına gelecek. Biz de elimizden geldiğince sorunsuz bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu anlaşmalar şu anda belediyeyi bağlıyor. Dışarıdan ahkâm kesmek kolay. Yönetici sorumluluğu olan benim. 1,5 yıl boyunca her yönüyle değerlendirdik. Mahkeme sonucu ne olursa olsun mali yükümlülükler aynı kalacak. Belediyeyi mali açıdan kilitlemeyi doğru bulmuyorum. Bunun İzmir halkına zarar vereceğini düşünüyorum” dedi.