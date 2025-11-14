Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen pilot Hasan Bahar’ın, sadece 2,5 ay önce Muğla'nın Yatağan ilçesinde de benzer bir uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Muğla'da yaşanan ilk kaza ve yaralı kurtuluş

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın ilk kazası, geçen 29 Ağustos günü Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan büyük bir orman yangınına müdahale sırasında yaşanmıştı. Pilot Bahar'ın kullandığı yangın söndürme uçağı, akşam saat 19.00 sularında Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar Mahallesi civarında kaza kırıma uğradı. Tecrübeli pilot, uçağın zorunlu inişi sonrasında enkazdan yaralı olarak sağ kurtulmayı başardı.

Kazanın ardından gelen tedavi ve uçağın incelenmesi

Kaza ihbarının hemen ardından bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Pilot Hasan Bahar, tedbir amaçlı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek dinlenmeye alındı. Olay yerinde ise Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen kaza kırım inceleme ekibi, uçağın durumunu detaylıca araştırdı. Yapılan incelemeler neticesinde, uçağın üzerinde bulunan her biri 1 buçuk ton ağırlığındaki iki su tankı vinç yardımıyla kamyonete yüklenirken, uçağın ana gövdesi bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara'ya götürüldü.

Hırvatistan’daki acı son

Muğla'daki bu olaydan yaklaşık 2 buçuk ay sonra, Pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın söndürme uçağı bu kez yurt dışında, Hırvatistan'da görevliyken kaza kırıma uğradı. Yapılan araştırmalar ve resmi açıklamalar sonucunda, kahraman pilot Bahar'ın bu son kazada şehit olduğu tespit edildi. Yangınla mücadeledeki fedakarlığı ve cesaretiyle bilinen Pilot Hasan Bahar’ın, kısa süre arayla ikinci kez benzer bir felaketi yaşaması, havacılık camiasında derin üzüntüye neden oldu.