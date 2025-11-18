Hırvatistan'da görevli Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pilot Hasan Bahar'ın naaşı, vatan toprağına getirildi. Milletimizi derin üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman pilotumuzun cenazesi için hazırlıklar tamamlandı.

Rijeka'dan İstanbul'a gözyaşları içinde son yolculuk

Pilot Hasan Bahar'ın içinde bulunduğu, OGM envanterine kayıtlı AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, 13 Kasım Perşembe günü Hırvatistan'ın Rijeka Havaalanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra, Senj kenti yakınlarında trajik bir kaza geçirmişti. Kazada şehit olan Pilot Bahar'ın naaşı, gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na tahsisli özel bir uçakla İstanbul'a ulaştırıldı. Uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inerken, şehidimizi karşılayanlar büyük bir hüzün yaşadı.

Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek

Milletimizin başı sağ olsun dilekleriyle karşılanan Şehit Pilot Hasan Bahar için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti. Kahraman pilotumuz, 18 Kasım Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze namazı, İstanbul Avcılar Merkez Ulu Camii'nde eda edilecek. Ardından, Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı, dualar eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne nakledilerek ebedi istirahatgahına defnedilecek.