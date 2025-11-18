Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasında indirimli yararlanmasını sağlayacak yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026’da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı kişilerin bu tarihten itibaren sahip oldukları araçlar için trafik sigortasında indirimli faydalanabileceği belirtildi. Düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ek olarak yüzde 20’ye kadar ek indirim uygulanacak. Ayrıca, engelli kişinin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı kaydedildi.