Son Mühür / Erkan Doğan - Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü’ndeki mobbing iddiaları hakkında düzenlenen açıklamada, “İlçe müdürü padişah gibi kendi fermanını yayınlıyor. Böyle bir haksızlık, mobbing olamaz” dedi.

“Burada artık iş barışı sağlanamaz”

İzmiri Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde Büro-İş Sendikası İzmir Şubesi tarafından gündeme taşınan mobbing iddiaları gündemi meşgül etmeye devam ederken, sendika müdürlük önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Betül Denksoy Nair, Birleşik Kamu İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü, Büro-İş İzmir Şube Başkanı Zafer Çağlar ve sendika üyeleri katıldı. “Tuz kokmuştur” diyen Alay Hamzaçebi, “İzmir’in ekonomik şartlarda cebelleşen, psikolojisi bozulan arkadaşlarımız, geçim mücadelesi verirken bir de müdürün kaprisleriyle kibiriyle egosu ile mücadele ediyorlar. Ülke öyle bir noktaya geldi bir ilçe müdürü padişah gibi kendi fermanını yayınlıyor. Padişah gibi ilçe müdürü kendi fermanını yayınlıyor. ‘Ben istediğimiz zaman izin kullanacaksın’ böyle bir haksızlık, mobbing olmaz Buradan İçişleri Bakanına, Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürüne, İzmir Valisine İzmir Kaymakamı’na yukarıda oturan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürüne de sesleniyor. Burada artık çalışma barışı sağlanamaz. Bu kadar insan mı haksız ya. Bu saatten sonra bu müdürün yeri yoktur, gereğini yapsınlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

“O müdür o koltuğu hak etmiyor”

Birleşik Kamu İş Federasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü ise “Burada güç zehirlenmesine uğraşım, egesunun yükünü kaldıramayan, liyakatsız bir insanın oturduğunu hepimiz tescil etmiş durumdayız. Personeli ile uzlaşamayan, personelinin çalışma barışını sağlayamayan bir müdür o koltuğu hak etmiyor demektir” diye konuştu.