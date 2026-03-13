Son Mühür / Atakan Başpehlivan — Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi, düzenlenen programla hizmete açıldı. Açılış törenine CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Ednan Arslan, Deniz Yücel ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlara yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri sunmayı amaçlayan merkezin açılışında konuşmalar yapılırken, katılımcılar projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılımın olduğu programda, merkezin özellikle kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik önemli bir hizmet noktası olacağı vurgulandı.

Görkem Duman: Boşluğu hiç bir zaman dolmayacak

Açılışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem, "Bir Cumhuriyet Kadını 'nın adını yaşatmak için bir araya geldik. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan başta Gülşah Durbay'ın ailesi olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ederim. Bazı vedalar sadece bir boşluk değil, kocaman bir sorumluluk bırakır. Partimizin emekle yetiştirdiği Gülşah Durbay güzel bir insandı.

Onun boşluğunun hiç bir zaman dolmayacağını çok iyi biliyoruz. Onun duruşu fikirlerini geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bu büyük vefanın meyvesi bu oldu. Bu merkez Buca'da kadınlar için bir nefes alanı olacaktır. Bu merkezde kadınları ekonomik ve sosyal olarak ayağa kaldıracak projeler yapılacaktır.

Hizmet anlayışımızı sadece kadınlarla tutmayıp, çocuklarımızı da bu merkeze kattık. Bizim en büyük hayalimiz çocukların güvenle büyüdüğü bir kent inşa etmektir. Gülşah başkanımın aziz hatırası şiddetsiz bir dünya ile büyüyecek çocuklara ışık olacaktır." dedi.

Çağatay Güç: Hepimize mi operasyon yapacaksınız?

Kuşadası Belediyesi'ne gerçekleşen operasyonu eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Durbay ailesinin tevazusu çok kıymetli, bu bir duruş ve anlayıştır. Bu duruş Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşudur. Tüm ilçe belediye başkanlarımızın yaşamlarına bakınca bunları görüyoruz. Bir yandan CHP ailesine bakıyoruz çalışkanlık görüyoruz, diğer yandan ise halktan kopmuş bir siyaseti görüyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde halkımız ile birlikte olmak bize mutluluk veriyor.

Bu ülkenin evlatları gerektiğinde vatanı için hayatını ortaya koyar. Bu duruşa karşı gelinen noktada iktidarda halkından kopmuş bir anlayış görüyoruz. Bugün Kuşadası Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Hepimize mi operasyon yapacaksınız, toplumumuz gerçeği görüyor. Bu topraklarda halkın vicdanı her zaman en büyük hakem olmuştur. Bugün burada anısını yaşattığımız başkanımız bu anlayışın temsilcisidir. Biz bu anlayışı yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ednan Arslan: Gülşah'ın cesareti tüm gençlere örnek olsun

Gülşah Durbay'ın cesaret ve azminin tüm gençlere örnek olması gerektiğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Gülşah bizim kardeşimizdi. Yüreğinde Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi olan bir Türk kadınıydı. Bir hikaye yazma peşindeydi. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı oldu. Kimi aldığı oyların hakkını vermeden başka yerlere topuklayıp kaçtı. Kısa yaşamına çok büyük başarılar sığdırdı. Cesareti, azmi tüm gençlere örnek olsun. Onun hikayesinin temelinde başarı var bize kattıkları için çok teşekkür ederim. Merkezimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun.

Biz her ne kadar İran'daki yönetim modelini benimsemiyor olsakta, orada masum insanların katledilmesini lanetliyorum. Bu coğrafyanın birliğe ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bazı siyasetçiler bizi tahrik etmeden duramıyorlar. AK Partili bir milletvekili bizi hedef almış, İzmir onları belediye başkanı yapmıyor. İzmir emekliyi mağdur edene selam vermiyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel: Böyle dönemler değişimin gerçekleşeceği dönemlerdir

Kadın Danışma Merkezi'ni İzmir'e kazandıran herkese teşekkür eden CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Çok önemli bir tesisin açılışı için bir aradayız. İktidarın belediyelere hizmet üretmelerini engellerken, böyle bir tesisin Buca'ya kazandırılması çok anlamlı. Zor günlerden geçiyoruz. Yöneticilerimize her konuda saldırının yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. Böyle dönemler değişimin gerçekleşeceği dönemlerdir. Bu önemli tesisi İzmir'e kazandıran herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Murat Bakan: Tarih zulme karşı direnenleri yazar

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Her ölüm erken ölümdür ancak genç ölüm herkesi bir başka etkiler. Bir insan ne zaman ölür? İsmi son kez anıldığında. Gülşah'ın adı sonsuz kez yaşayacak. Ölümsüzlüğe böyle kavuşmuş olacak. Haftaya Silivri duruşması ile başladık. Ekrem İmamoğlu duruşmaya çıkarken, ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim dedi. Tarih zulme karşı direnenleri yazar." açıklamalarında bulundu.

Asu Kaya: Gülşah Durbay milyonlarca kadının yok arkadaşıdır

Bugünün kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise "Benim için çok anlamlı bir gün. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta Gülşah Durbay ile eşitlik ve özgürlük diye haykırmıştık. Mücadelemize devam ediyoruz. Böylesi anlamlı bir açılışta bulunmak bizim için büyük bir onurdur. Bölgenin dezavantajlı kadınlarına nefes aldırmaya geldik. Kadınların sokaklarda özgürce yürüdüğü bir iradeyi kurmak istiyoruz. Bu merkeze isim vermek sıradan bir vefa borcu değil. Gülşah Durbay milyonlarca kadının yol arkadaşıdır. Onun azmini sonsuza kadar yaşatmak demektir. Çok kıymetli başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederim. Kentimize hayırlı olsun." dedi.