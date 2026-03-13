Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı ikinci meclis birleşiminde gündeme gelen toplu ulaşım ücret tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlandı. Komisyon toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, bugün yapılacak meclis oturumunda meclis üyelerinin onayına sunulacak.

ESHOT tam biniş ücretinin 35 TL’ye, öğrenci binişinin ise 17,5 TL’ye yükseltileceği öğrenildi. İZBAN hattında tam binişlerin 40 TL, öğrenci binişlerinin ise 16,5 TL olması yönündeki görüşler ağırlık kazanırken; feribot araç geçişlerinin 240 TL’ye, taksi ve personel taşımacılığı ücretlerinin ise yaklaşık yüzde 15 oranında artırılması planlanıyor. Öğrenci servis taşımacılığında ise daha sınırlı bir artışın öngörüldüğü belirtiliyor.

Taksilerde indi-bindi 172,50 TL

Belirlenen yeni tarifeye göre; taksilerde de zam gündemde. Taksilerde açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye yükseltilecek. Kilometre başına ücret 43 TL’den 49,45 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 150 TL’den 172,50 TL’ye çıkacak.