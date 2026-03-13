Son Mühür / Erkan Doğan - 'İzmirdesondakika” cephesinden Gazeteci Mustafa Yılmaz'a sert yanıt geldi.

Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın bugünkü köşe yazısında yer alan “izmirdesondakika ismi 8 yıldır adıma tescillidir” açıklamasına karşı, İzmirdesondakika yetkililerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Yetkililer, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının ortada olduğunu belirterek, kendi başvurularının Yılmaz’dan 4 ay önce yapıldığını savundu. izmirdesondakika'nın kurucusu Kadir Barış, Mustafa Yılmaz’ın köşe yazısında yer verdiği “izmirdesondakika ismi 8 yıldır adıma tescillidir” ifadelerine çok sert tepki gösterdi.Barış, marka tesciline ilişkin kamuoyuna eksik ve yanlış bilgi verildiğini belirterek, “Gerçekler Türk Patent kayıtlarında açıkça ortada. Kim ne zaman başvurmuş, hangi sınıftan müracaat etmiş, hepsi belgelerde mevcut, hala İzmirlilere yalan yanlış bilgi veriyor” dedi. İzmirdesondakika yetkilisi Kadir Barış tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında “İzmir’de Son Dakika Reklam ve Haberleşme Limited Şirketi” adına 01.04.2019 tarihinde 41. maddeden marka tescili başvurusu yapıldığı belirtildi.

41. sınıf gazete ve dijital yayıncılığı kapsıyor

Açıklamada, 41. maddenin kapsamına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler, global iletişim ağları vasıtasıyla bu hizmetlerin sağlanması ve elektronik ortamlarda haber ve eğlence ile ilgili bilgi sağlanması hizmetleri bu madde kapsamındadır. Yani bizim yaptığımız gazete ve sosyal medya yayıncılığını kapsamaktadır.”

16 ve 38. maddeler üzerinden kamuoyu yanıltılıyor

Barış, Mustafa Yılmaz’ın açıklamalarında yer alan bazı bilgilerin ise gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Açıklamada, Yılmaz’ın “Bu yayın organının gazetecilik ve yayıncılıkla ilgili patent hakları da 16 ve 38’inci maddeler kapsamında 2018’den itibaren tarafıma verilmiştir” sözlerine karşılık, 16 ve 38. maddelerin içeriklerinin farklı olduğu savunuldu Açıklamada, 38. maddenin radyo ve televizyon yayın hizmetleri ile haberleşme hizmetlerini, 16. maddenin ise ağırlıklı olarak kâğıt, karton, ambalajlama, matbaa, ciltleme ve kırtasiye ürünlerini kapsadığı belirtilerek, bu maddelerin doğrudan dijital medya ve sosyal medya yayıncılığıyla ilişkilendirilemeyeceği öne sürüldü.

O tarihlerde gazetecilik faaliyeti yoktu, basın danışmanıydı

İzmirdesondakika yetkilileri, Mustafa Yılmaz’ın “2018 yılında tescil aldığını” söylemesine rağmen, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında 14.05.2019 ve 22.08.2019 tarihlerinde 38 ve 16. maddeler üzerinden müracaatların göründüğünü iddia etti. Açıklamada ayrıca, “Mustafa Yılmaz o tarihte Bornova Belediyesi Basın Müdürü olarak görev yapıyordu. O dönemde gazetecilik faaliyetinin olmadığı ortadadır. Bu nedenle yaptığı açıklamayla kamuoyunda manipülasyon yapmaktadır” denildi.

40 kişilik medya yapısına küçümseyici yaklaşım

Yaklaşık 40 kişinin çalıştığı, İzmir ve Ege’de yüksek takipçili sosyal medya hesaplarına sahip bir kurum olduklarını belirten yetkililer, Yılmaz’ın kendileri hakkında kullandığı “gazetecilik eğitimi almamış kişiler sosyal medya hesabı açabilir” sözlerine de tepki gösterdi.

Medya kuruluşlarının sahipleri gazetecilik mezunu mu olmak zorunda

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gazetecilik yapmakla medya kuruluşu kurmak arasındaki farkı anlayamamış ki, böyle bir açıklama yapıyor. Oysa ülkemizde birçok medya kuruluşunun sahibi gazetecilik eğitimi almış kişilerden oluşmuyor. Bu açıklama gerçeklerden uzak bir manipülasyondur.” Barış son olarak, kendi marka tescillerinin gazete, dergi ve sosyal medya faaliyetlerini kapsadığını vurgulayarak, başvurularının Mustafa Yılmaz’dan sonra değil, tam tersine 4 ay önce yapıldığını savundu.