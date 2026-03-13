Son Mühür- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Karaman’da gerçekleştirilen bir anma etkinliğinde İstiklal Marşı’nın Arapça seslendirilmesine sert tepki göstererek, yaşanan durumu Türk milletinin bağımsızlık sembollerine yönelik ağır bir hürmetsizlik olarak nitelendirdi. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programları kapsamında vuku bulan bu olay, kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen törende yaşananlar, milli değerlerin korunması noktasında ciddi bir hassasiyet dalgası oluşturdu.

Bağımsızlık sembolüne dil müdahalesi kabul edilemez

Milli dayanışmanın ve hürriyetin sarsılmaz nişanesi olan İstiklal Marşı’nın, kabulünün 105. yılında özgün dili dışında bir lisanla okutulmasının asla mazereti olamayacağını vurgulayan Genel Başkan Doğruyol, bu uygulamanın Türk devlet geleneklerine aykırı olduğunu belirtti. Bağımsızlık sembolümüzün başka bir dilde seslendirilmesinin Türk milletinin onuruna dokunduğunu ifade eden Doğruyol, bu marşın her bir mısrasının binlerce şehidin kanı ve gazilerin fedakarlığıyla yazıldığını hatırlattı. Milli mutabakat metnimiz olan bu marşın ruhuna aykırı her türlü girişimin, vatan evlatlarının hatırasına karşı yapılmış bir sorumsuzluk olduğu dile getirildi.

Türk dilinin başkentinde yaşanan protokol skandalı

Olayın Türk dilinin merkezi olarak bilinen ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in "Türkçeden başka dil konuşulmaya" fermanını verdiği Karaman’da yaşanması, tepkilerin dozunu daha da artırdı. Kentteki mülki amirlerin ve yetkililerin huzurunda çocuklara İstiklal Marşı’nın Arapça okutulmasının, Mehmet Akif Ersoy’un manevi mirasına ve Türk milletinin temel değerlerine yönelik bir saldırı olduğunu savunan Ahmet Doğruyol, bu eylemi gerçekleştirenlerin ya da buna zemin hazırlayanların tarihimizden ve değerlerimizden bihaber olduklarını ifade etti. Türk dilinin kalesinde milli marşın başka bir dille icra edilmesi, yerel ve ulusal düzeyde bir saygısızlık örneği olarak kayıtlara geçti.

Sorumlular hakkında idari işlem çağrısı

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bu vahim olayın sadece bir program hatası olarak görülemeyeceğini, arkasındaki niyetin veya ihmalin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı. Türk devletine ve milletine karşı sergilenen bu tutumun cezasız kalmaması gerektiğini belirten Doğruyol, ilgili kurumların ve adli makamların derhal harekete geçerek sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatması çağrısında bulundu. Milli hassasiyetlerin bu denli göz ardı edilmesinin toplumsal bellekte derin yaralar açtığını ifade eden Başkan, Türk milletinin mukaddesatına uzanan bu tür aykırı uygulamaların takipçisi olacaklarını net bir şekilde kamuoyuna ilan etti.