Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Mavişehir sahilinde yapımı süren Flamingo Parkı projesinin tamamlanmamasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme getirdi. Kaya, projedeki gecikmeye ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Başlanıp bitirilen iş görmek zor”

Videoda değerlendirmelerde bulunan Kaya, İzmir’de yerel yönetimlerin başlattığı projelerin tamamlanmasında sorunlar yaşandığını öne sürdü. Flamingo Parkı’nı örnek gösteren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir'de maalesef yerel yönetimin başlayıp da bitirdiği bir iş görmek bulunmaz Hint kumaşı gibidir. Bak sana bir örnek vereyim; Karşıyaka Mavişehir sahilinde denize nazır, mükemmel manzaralı bir alan var. O dönemin yerel yöneticisi bu alana 'Flamingo Parkı' yapmak için yola çıktı.”

“7-8 ayda biteceği belirtilmişti”

Projenin planlanan sürede tamamlanamadığını dile getiren Kaya, parkın 2022 yılında temeli atılmasına rağmen halen bitirilmediğini kaydetti. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yola çıkarken de vaadi şu oldu: Doğa, yaşam, ekoloji, farkındalık. Peki gerçek ne? Tel örgü, tahta parçaları, çukur ve belirsizlik... Bu alanda planlanan parkın temeli 2022 yılında atıldı. Normalde 7-8 ayda bitmesi gereken park bir türlü bitmedi. ‘2024’ün ilk çeyreğinde açıyoruz’ denildi. Takvimler 2026'ya geldi; ortada park yok ama şantiyesi dimdik ayakta.”

“Yürüyüş hattında yarım kalan platformlar var”

Mavişehir sahilinin yoğun kullanılan yürüyüş ve koşu güzergahlarından biri olduğunu belirten Kaya, alandaki yarım kalan yapıların vatandaşlar için risk oluşturduğunu savundu. Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sahildeki bir parkı 4 yıldır bitiremeyen bir yerel yönetim anlayışından bahsediyoruz. Şaka gibi değil mi? Üstelik burası öyle kuytu bir köşe de değil; Mavişehir sahilinin en yoğun yürüyüş ve koşu hattı. İnsanlar akşam sporuna çıkıyor ama parkurun ortasında yarım bırakılmış platformdan düşmemek için slalom yapıyor. Kentliye spor değil, refleks eğitimi veriliyor.”

“Projenin amacı doğayı anlatmaktı”

Flamingo Parkı’nın kuş gözlem alanı, eğitim merkezi, doğa parkı ve çocuk etkinlik alanlarını içerecek şekilde planlandığını hatırlatan Kaya, mevcut tabloyu eleştirdi. Kaya, “Proje neydi? Kuş gözlem alanı, eğitim merkezi, doğa parkı, çocuk etkinlik alanı... Yani doğayı anlatacaktı. Bugün anlattığı tek şey var: İhmal, beceriksizlik, iş bilmezlik.” görüşünü dile getirdi.

Gediz Deltası’nın simgelerinden flamingolar için planlanan parkın tamamlanamadığını belirten Kaya, “Gediz Deltası'nın simgesi flamingolar için yapılacak park, flamingolar gelmeden önce ‘terkedilmiş sulak alana’ döndü. Kuşlar gelse ‘burada yaşam yok’ deyip geri dönecekler. İzmir'in en değerli kıyı bandı yıllardır bariyer arkasında tutuluyor. Açılış tarihi yok, açıklama yok ama tabela orada duruyor: Doğa Parkı. Evet, doğa geri dönmüş ama belediye ortada yok.” değerlendirmesinde bulundu.