Ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka’da, sezon başında transfer edilen efsane basketbolcu Petar Naumoski’nin oğlu Mihail Naumoski takımdan ayrıldı. 22 yaşındaki ve 2.03 boyundaki forvet, yeşil-kırmızılı ekipte neredeyse hiç süre almadan veda etti. Naumoski, Karşıyaka’ya gelmeden önce geçtiğimiz sezon ülkesinde sadece üç maçta forma giymişti.

Lisans süreci gecikti, performans yeterli bulunmadı

Karşıyaka, genç oyuncuyu ağustos ayında kadrosuna kattı ancak babasının daha önce aldığı Türk pasaportu nedeniyle yerli statüsüne geçmesi beklendiğinden lisansı ekim ayı ortasında çıkarıldı. Takımla çalışmalara katılan Mihail Naumoski’nin performansı yeterli bulunmadı ve bu nedenle ayrılık kararı alındı.

Kadrosal değişim sürüyor

Sezon boyunca kötü gidişe çözüm bulamayan Karşıyaka, daha önce Chizzo ve Tarrant ile yollarını ayırdı, Moore’u ise Rusya’ya sattı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu isimlerin yerine Young, Gordic ve Sokolowski’yi kadrosuna kattı. Karşıyaka’nın anlaşmaya vardığı guard Stefan Moody’ye resmi imza attırması ve yabancı bir uzun transferi yapması bekleniyor.

Naumoski basketbol tarihine damga vurmuştu

Mihail Naumoski’nin babası Petar Naumoski, 1990’lı ve 2000’li yılların başında Türkiye’de Anadolu Efes ve Ülkerspor formalarıyla lig ve Avrupa kupaları kazanarak Türk basketbol tarihinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.