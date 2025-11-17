Son Mühür- Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Muğla’da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan gülüşme anları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında, bir dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın ile CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un yanındaki kişilerle birlikte gülmesi görüntülere yansımıştı.

Tepkilerin ardından özür açıklamaları

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası iki isimden peş peşe açıklamalar geldi. Aydın Ayaydın, “Beş saat süren manevi sürecin yalnızca beş saniyelik bir anının öne çıkarılarak şehidimize saygısızlık edilmiş gibi gösterilmesini vicdana bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Fevzi Topuz ise kısa bir gülüşmenin söz konusu olduğunu belirterek, “Esprili bir yanıt verdim, kısa bir gülüşme oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim” dedi.

Berkay Topuz’un paylaşımı tartışma yarattı

Olayın yankıları devam ederken, Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un sosyal medya paylaşımı gündeme geldi. Babasıyla birlikte gülünürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Berkay Topuz, eleştirilere yanıt niteliğinde, “Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım” mesajını paylaştı.