Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih sürecini resmen başlattı. Adaylar, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’şer ağırlıkla hesaplandığı başarı puanlarına göre oluşturulan sıralamalar üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. Bakan Yusuf Tekin’in duyurusuna göre, atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edilecek.

Tercihler için son gün 21 Kasım

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair sözlü sınav sonuçlarını ve nihai başarı puanlarını 29 Ağustos’ta açıklamış, atama sürecinin yol haritasını çizen 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu ise 15 Ekim’de yayımlamıştı.

Sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazların 3 Ekim'e kadar değerlendirilmesiyle kesinleşen puanlar üzerinden adaylar, bugün itibarıyla tercih ekranına erişmeye başladı. 15 bin kadro için başlayan tercih başvuruları, 21 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da sona erecek.

Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan almayı başaran öğretmen adayları, elektronik ortamda en fazla 40 eğitim kurumunu tercih listesine ekleyebilecekler.

Atama sonuçları 24 Kasım’da, görev başlangıcı 2026’da

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah," ifadelerini kullandı.

Bu özel günde yapılacak atamaların ardından, görev yerleri belirlenen yeni öğretmenler, gerekli güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasını takiben 19 Ocak 2026 tarihinde okullarında göreve resmen başlayacaklar.

KPSS ve sözlü sınavla son atama dönemi

Bu 15 bin kişilik istihdam, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen alım yönteminde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. MEB, bu atamanın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, mevcut sistemde uygulanan KPSS ve sözlü sınav kombinasyonu üzerinden öğretmen alımını son kez gerçekleştirmiş olacak.

Bakanlığın yeni dönemdeki sözleşmeli öğretmen alım süreçlerinin tamamı, kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürütülecek.