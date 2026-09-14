Son Mühür- Seferihisar Doğanbey ve Atatürk mahallelerindeki binlerce hak sahibini doğrudan ilgilendiren parselasyon krizinde son perde kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 99 numaralı parselasyon planına yapılması muhtemel tüm itirazları reddederek tartışmalara noktayı koydu. Haritalar onaylandı, süreç resmen tamamlandı.

İtirazlar masadan döndü

Bölgede aylardır merakla beklenen imar düzenlemesi, askı sürecinde gelen itiraz dalgasıyla duraksamıştı. Hak sahiplerinin planlara yaptığı başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin son toplantısında tek tek incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda tüm itirazlar reddedildi. Büyükşehir, hem Seferihisar Belediyesi Encümeni’nin 2023 sonunda aldığı kararı hem de kendi bünyesinde daha önce verilen onay kararlarını geçerli saydı. Yani belediye meclisi, çizilen sınırların arkasında durdu.

Geniş alanda tapu hareketliliği başlıyor

Kararın kesinleşmesiyle birlikte gözler sahadaki uygulamaya çevrildi. Düzenleme, Doğanbey ve Atatürk mahallelerinde onlarca parseli ve çok geniş bir konut alanını kapsıyor.

Doğanbey Mahallesi’nde 476'dan başlayan ve 5322 no’lu parsele kadar uzanan geniş bir hat ile Atatürk Mahallesi’ndeki 5851, 5996, 5997, 6769, 6770, 6772 ve 6773 adadaki parseller artık yeni imar sınırlarına göre şekillenecek. Bu karar, bölgedeki mülkiyet sınırlarını nihai olarak belirledi.

Encümen kararında şu ifadelere yer verildi;

"İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi 476, 479, 482 (kısmen), 483, 484, 485, 486 (kısmen), 494, 495, 497 (kısmen), 498, 499, 508 (kısmen), 510 (kısmen), 696, 697, 705, 936, 937, 938, 1040,1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1670, 1671, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2648 (kısmen), 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4607 (kısmen), 4858, 5322 no.lu parseller ve Atatürk Mahallesi 5851 ada 15 (kısmen) ve 22 (kısmen) no.lu parseller, 5996 ada 1 no.lu parsel ve 5997 ada 1 no.lu parsel, 6770 ada 2 (kısmen) no.lu parsel, 6772 ada 2 (kısmen) no.lu parsel, 6773 ada 2 (kısmen) no.lu parsel, 6769 ada 2 (kısmen) no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan 99 no.lu parselasyon planının askı süresi içinde yapılan itirazların reddi ile Seferihisar Belediyesi Encümenin 29/11/2023 tarihli ve 1775 sayılı Kararı ve Belediyemiz Encümeninin 28/03/2024 tarihli ve 04-198 sayılı Kararı ile onaylanan parselasyon planının gereği yapılmak üzere Seferihisar Belediyesi gönderilmesi hk. Aynen Kabulüne."

Dosya Seferihisar’a indi

Büyükşehir Encümeni’nin kararı "Aynen Kabul" ile imzalamasının ardından dosya, tescil ve uygulama işlemleri için Seferihisar Belediyesi’ne gönderildi. İlçe belediyesi ekipleri, onaylanan 99 numaralı parselasyon planı doğrultusunda saha çalışmalarına ve kadastro entegrasyonuna başlayacak.

Bölgedeki arsa sahipleri için süreç artık bürokratik onaylardan çıkıp tapu tescil aşamasına geçmiş durumda. Yıllardır süren belirsizliğin bitmesiyle birlikte Doğanbey ve Atatürk mahallelerindeki gayrimenkul hareketliliğinin de hızlanması bekleniyor.

