Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin il başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“CHP’yi İzmir’de sıfırdan inşa etmeye çalışıyoruz”

Göreve gelmesinin ardından ve partinin YENİ Parti ile bölünmesiyle mayın tarlası yolunda yeniden inşa sürecine başladıklarını belirten Gümrükçü, “ Partimize yönelik saldırıyı bertaraf etmek için gece gündüz çalışıyoruz. CHP’yi İzmir’de sıfırdan inşa etmeye çalışıyoruz. Yüzde 97 oranında başarıya ulaştığımızı ifade etmek istiyorum. CHP Türkiye’de yıkılamayan, cumhuriyet yaşadıkça yıkılamayacak tek kaledir. Bu süreçte mayın tarlasında yürüyoruz. Parti örgütlerimiz boşaltıldı, partinin malzemeleri çalındı. Siyasi mirasıyla değil, masa, sandalyesiyle yeni parti kurmaya çalışıldı. Ödemiş’te iki dolap, bir masa, biraz da patates ve küp şeker vardı, teslim edildi. Mayın tarlalarını yolda bu şekilde başladıktan sonra yeniden inşa sürecini tamamlıyoruz. Menderes’le başlayan Foça konusuyla devam eden başka bir konu ile karşı karşıyayız. Menderes’te bizimle diyalog kurmadılar bunun sonucunda AK Parti aldı. Üsküdar’da beraber çalışma yapıldı, sonuca ulaşılmadı” dedi.

“ Bu hatalar 2023’te yapılan hatalar”

Belediye başkanlarının ve belediye yönetimlerinin parti transferi yapmasının sonucu YENİ Parti olduğunu söyleyen Gümrükçü, “CHP’nin büyüklüğü, gücü düşmana korku salıyor. Siyaset yaparken güç, elinizdeki en büyük mekanizmadır. Örgütün büyüklüğü toplum ile kurulan bağlılıktır. Geçmişte yaptığınız hatalar önünüze çıkmaya başlar. Bu hatalar önünüze çıkmaya başlar. Bu hatalar 2023’te yapılan hatalar. Üsküdar ve Menderes’te meclis üyeleri partisine olan aidiyetlerini kaybetmesidir. Elinizle yazdığınız meclis üyeleri Üsküdar’da teker teker taraf değiştirdiler, Menderes’te de aynı şey oldu. Ben belirlemedim, neden faturasını bana yıkmaya çalışıyorsunuz dedim. Belki ilerleyen günlerde de aynı şeyi yaşayacağız. Bu bölünme, diyalogsuz ortamı bu şekilde devam ederse seçim İzmir’de kaybedilebilir duruma gelmiştir. Dersler çıkarılıp öyle devam edilmesi gerekir. Mahkeme kararından sonra önceki yönetimin geri gelmesiyle bu partinin bir fırsatı vardı. Defalarca sizi milletvekili, meclis üyesi, belediye başkanı yapmış bir isim Kemal Kılıçdaroğlu. Koluna girecektiniz, saray hükümetini güldürmeyecektiniz. İktidar partisi bize her gün gülüyor. Bugün İzmir’in Foça’sı gitti. Yarın İzmir’in hangi ilçesinin taraf değiştireceği belli değil. Siz CHP’den seçilen insanları tepesinde boza pişirerek, 103 yıllık CHP geleneğinden koparmaya çalışılırken, artık CHP’den her partiye geçişişi normalleştirmeye başladınız. Bugünün sorumlusu sizsiniz. Toplantılarda fırçalarsınız, ilçe örgütü sürekli belediye başkanınız taciz eder. Bunların sonucunda strest yönetimi olmayan arkadaşları görevlendirdiği için süreç yanlış gidiyor. Foça’nın, Menderes’in AK Parti’ye gidişinin sonucu YENİ Parti. Bugün sorumluluktan kaçarsanız, özeleştiri vermezseniz, yarın iktidara geldiğinizde kuşkumuz olacaktır. Hatasını kabul etmeyen insanlar… Foça bir dönüm noktası olsun. Özeleştirinizi yapın” dedi.

“Daha kaç tane Menderes, Üsküdar, Foça olacak?”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya hakkımı helal etmiyorum diyen Gümrükçü, “CHP İzmir il başkanı olarak uyarı görevini yerine getirmeye çalışıyorum. Tabanı olmayan, örgütsel gelişimi olmayan kişileri bir yere getirdiğinizde o kentin kaderi ile oynamış oluyorsunuz. Bugün de yanlış yönetim sonucu ilerliyor. Menderes’in, Üsküdar’ın, Foça’nın sorumlusu CHP değildir. Ben Foça Belediye Başkanı’na hakkımızı helal etmiyorum. Bu parti çatısı altında görev almış bir insan bu noktaya nasıl geldi? Nasıl siyasetten dışlandı? Bunun da cevabını vermesi gerekiyor. Foça Belediye Başkanı’nın parti değiştirdiği gün CHP’li 10 meclis üyesinin 8’ini istifa ettiriyorlar. Bari o gün yapmayın, meclis üyelerimizi nereye götürüyorsunuz? Daha kaç tane Menderes, Üsküdar, Foça olacak? Bu insanların umudur ile oynamayın. Türkiye’nin birinci partisi nereye gitti? Elinize ne geçti? Böyle giderse İzmir’de başka ilçeler el değiştirmeye başlar. Acilen herkesin düşünmesinin vaktidir. Siyaset kimsenin kariyer kapısı değildir. Türkiye’de siyaset yeniden yapılandırılacaksa sahada çalışarak yapılacak. Acil bir şekilde dengesi bozulmuş siyaseti muhalefet olarak önce bizim toparlamamız lazım. Türkiye’nin siyasi etik kanuna ihtiyacı var” diye konuştu.

“Başka partiye giden belediye başkanını geri çağırma hakkı etikleşmeli”

Foça’nın parti değiştirmesi ‘sebep değil sonuçtur’ diye Gümrükçü, “CHP’nin birliğini bozarsanız sonucu olur demiştik, yaşıyoruz. Siyaset eş, dost, akrabaları bir yere getirmek değildir. Siyaset etik normlarla yapılır. Parti içi demokrasi mekanizmalarını yıkarsanız, tabansız insan belli noktalara gelir, bugün yaşıyoruz. Türkiye’de acilen, geri çağırma hakkının siyasallaştırılması lazım. Foça sebep değil, sonuçtur. Bu ülkede kanuni boşluk var. Kanuni etik geçmeli, halkın başka partiye giden belediye başkanını geri çağırma hakkı etikleşmeli. Bu ülkede şart. İzmir’de de şart olan uygulanması gereken çok yer var. Foça’nın daha da faturaları olacak. CHP olarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışacağız. Sonucu CHP değildir, o gün partiyi yöneten, yenilik için yola çıkan arkadaşlardır. CHP mevcut hükümeti değiştirmek için belli çerçevelerde bir araya gelir. Kimsenin kalbini kırma noktasında değiliz” dedi.