Son Mühür- Yeni yılın ders zilleri çalmasıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla harekete geçen Seferihisar Belediyesi okula yeni başlayan öğrencilere içerisinde temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantaları dağıttı. Ayrıca belediye desteklerin ileri ki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Minik öğrencilerin okul heyecanına ortak oldular

Çocukların eğitim yolculuğunda ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmalarının görevi olduğundan bahseden Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olmak, ailelerimizin yükünü paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Okulun ilk günü, bir çocuğun hayatındaki en özel başlangıçlardan biri. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bu başlangıcı eksiklerle değil, heyecanla ve mutlulukla yapsın. Bugün çantalarımızı çocuklarımızla buluşturduk; onların gözlerindeki mutluluğa ortak olduk. Bu daha başlangıç. Kırtasiye desteklerimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. “Bir çocuğumuzun defteri, kalemi eksikse o ihtiyaç bizim de meselemizdir. Bir ailemiz okul masrafları nedeniyle zorlanıyorsa o yükü paylaşmak bizim görevimizdir. Seferihisar’da hiçbir çocuğumuzu yalnız bırakmadan, imkanlarımız ölçüsünde eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz."

