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Savcının şüpheliler hakkındaki tutuklama talebi kararı bekleniyor. Adliye çevresinde polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, firari bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Dosyadaki suçlamalar sıradan bir usulsüzlüğün çok ötesinde. Şüphelilerin karıştığı iddia edilen eylemler şöyle sıralandı:

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, belediye içerisindeki organize usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Eylül Cuma günü operasyon için düğmeye bastı. 48 kişilik gözaltı listesinden 47 kişi adreslerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Polis, listede yer alan son kişinin peşini bırakmış değil.

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