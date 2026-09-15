Seferihisar Belediyesi’ni sarsan rüşvet soruşturmasında gözaltı süreci tamamlandı. Polis ekiplerinin günlerdir sürdürdüğü sorguların ardından 47 şüpheli sabahın ilk ışıklarıyla adliyeye getirildi.
Dosyada yok yok: İhaleden satışa usulsüzlük
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, belediye içerisindeki organize usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri 11 Eylül Cuma günü operasyon için düğmeye bastı. 48 kişilik gözaltı listesinden 47 kişi adreslerinde yakalanarak emniyete götürüldü. Polis, listede yer alan son kişinin peşini bırakmış değil.
Dosyadaki suçlamalar sıradan bir usulsüzlüğün çok ötesinde. Şüphelilerin karıştığı iddia edilen eylemler şöyle sıralandı:
- İmar ve ruhsat süreçlerinde usulsüz işlem yapma
- Kamu taşınmazlarını mevzuata aykırı şekilde satma
- İhalelere fesat karıştırma ve rüşvet çarkı kurma
- Görevi kötüye kullanma, delilleri karartma ve örgütlü hareket etme
Savcılık sorgusu aşbladı
Emniyetteki ifade işlemleri gece boyunca sürdü. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleriyle polis otobüslerine bindirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcının şüpheliler hakkındaki tutuklama talebi kararı bekleniyor. Adliye çevresinde polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, firari bir kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.