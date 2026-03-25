Son Mühür/ Beste Temel- Geleneksel Türk el sanatlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuyla hareket eden İzmir Denizyıldızı Rotary Kulübü, bu yılki prestijli "Meslek Hizmet Ödülü"nü özel bir isme takdim etti. Hayatını estetik ve sabırla örülü filografi sanatına adayan emekli öğretmen ve sanatçı Necla Karakaya, sergilediği üstün gayret ve sanatsal derinlik nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Sanatın ve sanatçının toplumsal gelişimdeki rolüne vurgu yapan kulüp, bu ödülle birlikte çivilerin tellerle buluştuğu kadim bir zanaatı yeniden gündeme taşıdı.

Ahşabın çivi ve tellerle dansı: Filografinin sabır yolculuğu

Halk arasında "çivi sanatı" olarak da bilinen filografi, ahşap bir zemin üzerine çakılan çivilerin arasından renkli tellerin titizlikle geçirilmesiyle hayat buluyor. Büyük bir konsantrasyon, estetik algı ve yüksek sabır gerektiren bu geleneksel sanat dalı, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan değerlerimiz arasında yer alıyor. İzmir Denizyıldızı Rotary Kulübü, Necla Karakaya’nın bu zorlu disiplinde gösterdiği ustalığı ve zanaatın tekniklerini modernize ederek yaşatma çabasını onurlandırarak, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı hedefledi.

Emeklilikten sanatçılığa: Bir başarı hikayesi

Necla Karakaya’nın sanat yolculuğu, öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra "Bu kültürel hazine yok olmamalı, mutlaka yaşatılmalı" düşüncesiyle başladı. On yılı aşkın bir süredir atölyesinde aralıksız çalışan Karakaya, bugüne kadar 100’den fazla özgün esere imza attı. Sanatçı, yalnızca kişisel üretimleriyle yetinmeyip, açtığı karma ve kişisel sergilerle filografiyi geniş kitlelere ulaştırdı. En büyük motivasyon kaynağı ise yetiştirdiği öğrencilerin bu kadim sanatı devralarak yarınlara taşıması oldu. Karakaya, usta-çırak geleneğini modern eğitim metodlarıyla birleştirerek filografinin akademik bir disiplin gibi algılanmasına katkı sağlıyor.

İki farklı kültürel mirasın sentezi: Tokat yazması ve filografi

Sanatını sürekli geliştiren Necla Karakaya, son dönemdeki projelerinde yenilikçi bir yaklaşımla dikkat çekiyor. Anadolu’nun bir diğer önemli mirası olan Tokat yazma baskı motiflerini filografi teknikleriyle harmanlayan sanatçı, iki farklı sanat dalını aynı tabloda buluşturuyor. Bu sentez çalışma, geleneksel motiflerin modern dekorasyon ve estetik anlayışıyla nasıl uyumlanabileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor. Ödül töreninde duygularını paylaşan Karakaya, emeğinin ve sanatının İzmir Denizyıldızı Rotary Kulübü gibi saygın bir kurum tarafından fark edilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Tevfik Turna: "Bu özveri hepimize ilham veriyor"

Törende konuşan İzmir Denizyıldızı Rotary Kulübü Başkanı Tevfik Turna, topluma değer katan isimleri ödüllendirmenin kendileri için bir görev olduğunu belirtti. Turna, "Sabır, üretim ve alın terini sanatın estetiğiyle birleştiren isimleri onurlandırmak bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Necla Karakaya’nın el emeğiyle yarattığı bu dünya, hem sanatseverlere hem de gelecek kuşaklara büyük bir ilham kaynağı oluşturuyor" dedi. Tören, sanatçının eserlerinden oluşan küçük bir sunum ve plaket takdimi ile sona ererken, filografi sanatının İzmir’deki yankıları sanat çevrelerinde takdirle karşılandı.

