Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in doğal yaşamını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını tehdit eden jeotermal projelerine karşı yürütülen hukuk mücadelesinde kritik bir eşik daha geçildi. Seferihisar Orhanlı Köylülerinin jeotermal projeye karşı verdiği hukuk mücadelesi bugün yeniden mahkeme salonuna taşındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan yeni JES projelerine karşı 98 kişi ve 5 kurumun 8. davası 29 Eylül Salı günü, bugün, saat 10.10’da başlayarak İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya davacıların, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin avukatları duruşma salonunda hazır oldu. Orhanlı Köyü halkı da mahkeme salonunda duruşmayı takip etti.

Taraflardan mahkeme heyetine talep

Mahkeme heyetinden davacıların avukatı ÇED olumlu kararının iptalini istedi, Bakanlık avukatları ise açılan davanın iptalini istedi.

Davacı Avukatı Altıparmak: ÇED iptal kararı verilsin

Bakanlık’ın pandemi döneminde halkın katılım toplantısı yaptığını söyleyen Davacıların avukatlığını üstlenen, Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cem Altıparmak duruşmada yaptığı konuşmada, “ 21 Nisan 2021 tarihinde halkın katılım toplantısı yapıldı. Ancak bu tarih pandemi zamanıydı. Bakanlık covid genelgesiyle her yerin, toplu kullanım alanlarının yasak olduğundan bahsediyordu ancak bu bakanlık, projesini halkın katılım toplantısını pandemi döneminde yapmaya kalkıştı. Bu objektif ilkesinin apaçık ihlal edildiği süreç. İzmir Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne halkın katılım toplantısının pandemiye denk geldiğinden bahsediyorum. Müdürlük, ‘Bakanlık’ın talimatı var yapmamamız gerekiyor’ dedi. İZSU işletme ruhsatını iptal etmek için dava açtı. Biz de o davalara müdahil olduk. Ruhsatlar iptal edildi, ancak bakanlık, valilik gitti yeniden ruhsat verdi. Bu dava çevre müdahalelerine söz sahibi olma davasıdır. Orhanlı tarım havzası, bambaşka bir coğrafya var. ÇED iptal kararı vereceğinize inanmak istiyorum” dedi.

Bakanlık Avukatı: ÇED iptal kararı yok

ÇED iptal yönünde kararın olmadığını söyleyen Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı’nın Avukatı, “Yapılan çalışmalar tamamen resmi süreçte. Pandemi sürecini hepimiz yaşadık. Ama ilerleyen kanunlar hakkında kısıtlama söz konusu değil. Yargıtayın bir önceki bozma davasında ÇED iptal edilmeli şerhi yok. Bir inceleme yapılmıştı. Onun hakkında kapsamlı inceleme yapılması hakkında karar var. İki karar da ÇED iptal yönünde karar değil. 2019 yılında yapılan süreç ise iptal kararından sonra şirket başvuru yaptı. Bütün inceleme raporlarını dosyaya sunduk” diye konuştu.

Muhtar Ener: Bu projeler uygun olan bir yere yapılmalı

Duruşmada söz alarak köyün hanesinden bahseden Muhtar Abdürrahim Ener, “Biz 3,4 kuşaktır yaşıyoruz. Köyümüzde 1700 ikametgâhlı oturan var. Köyümüze ikametgâh yaparak, İzmir’e işe gidip geliyorlar. Biz hobi bahçeleriyle, taş ocaklarıyla mücadele ediyoruz. Biz köyünüzde organik tarım yapıyoruz. Bu projeler olursa tarım yapamayız. Geçimimiz elden alınır. En çok bitki çeşitliliği bizim köyümüzden çıkıyormuş. 5 km altımızda jeotermal yapıldı, insanlar çevresinden taşındı, yabani otlar kurumaya başladı. Bu projeler uygun olan bir yere yapılmalı. Bu projeler olursa arsalarımızı sayarız, otellerde, restoranlarda çalışırız. Biz köyümüze giden vatandaşlarımızı döndürmek istiyoruz” dedi.

Akçil’den dededen toruna yaşam vurgusu

Orhanlı Köyü’nde yaşayan Özge Uzunca Akcil,” Ben Orhanlı’da doğdum, büyüdüm. Benim 93 yaşında vefat etti. Dedem de köyde doğdu büyüdü. Bize hep ‘ biz buraları çok zor yetiştirdik, satmayın, üretin’ dedi. Ben hayvancılığı da arı bakmayı da aşı yapmayı da biliyorum. Ben çocuğuma da bunları öğreteceğim. Jeotermal tesisi burada kurulamaz dedik. Üretim yapacağımız yerde böyle şeylerle uğraşıyoruz. Çevre halkının bu projelerden ne kadar rahatsız olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Duruşmanın kararı 1 ay sonra tebliğ edilecek

Mahkeme heyeti duruşma sonunda yaptığı açıklamada kararın 1 ay sonra taraflara tebliğ edileceğini belirtti.