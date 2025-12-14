Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü Janderson'un golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için güzel bir maç oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık.

Zor bir deplasmanda oynadık. Maç sırasında çok şans kaçırdık ama maçta öne geçince yakaladığımız fırsatlar da çok oldu. Orada ikinci golü de bulup rahatlamamız gerekiyordu. Ama önemli olan 3 puanı almak. Biz ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz maksimum puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendimiz geliştirmemiz gerekiyor"

Avrupa hedefiyle ilgili soruya da cevap veren Stoilov, "Avrupa hayali tüm Göztepe ailesi için var ama bu kolay bir şey değil. Hepimiz bu hayali istiyoruz. Ligin ilk yarısı zor geçti. Elimizden geleni yaptık. Önümüzde zor bir maçımız var ve iki oyuncumuz Afrika Kupası'na gidecek. Bir oyuncumuz cezalı.

Zor maçlarımız olacak. Bu nedenle forvet konusunda sıkıntı yaşayacağız. Tekrar söylemek istiyorum, Avrupa hayali hepimiz için var" diye cevap verdi. Transfer planlaması ile ilgili de konuşan Bulgar teknik adam, "Hepimiz yaşanan sıkıntıyı biliyoruz.

Özellikle forvet pozisyonda rekabeti arttırmamız gerekiyor. Önde en az 3 takviye ihtiyacımız var. Bununla ilgili planlamalarımız ve çalışmalarımız var. Bu noktada kendimiz geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.