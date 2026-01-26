İzmir’in Bornova ilçesi Zafer Mahallesi’nde 18 Aralık’ta erkek arkadaşı Mustafa Bingöl tarafından evde boğularak öldürülen Dilan Geyik’in ailesi, olayın gerçekleştiği evde kalamaması üzerine Karabağlar ilçesine taşındı.

Aile, 18 yaşında hayatını kaybeden Dilan Geyik’in yasını tutarken, anne Canan Geyik kızından geriye kalan fotoğraf ve görüntülerle anılarını yaşattı.

“Çocuğumu kandırdı, tehdit ediyordu”

Tekstil atölyesinde çalışan anne Canan Geyik, cinayet zanlısı Mustafa Bingöl’ün olay günü kendisini üç kez aradığını, ancak yeğeninin ameliyatı nedeniyle telefona cevap veremediğini söyledi. Yeğeninin sağlık durumunu öğrenmek için kız kardeşini aradığında kızının öldüğünü öğrendiğini aktaran Geyik, patronunun yardımıyla eve gittiğini ifade etti.

Kızının ilişkisini hiçbir zaman kabul etmediğini dile getiren Geyik, şu sözleri kullandı: “Çocuğumu kandırdı. Kızım 18’ine daha yeni girmişti. Çok saf bir çocuktu. Çocuğu nereye çeksen oraya giderdi. Ben bu ilişkiyi hiç istemedim. Ayırmak istedim ama koparamadım. Çocuğumu tehdit ediyordu. Bir şey desem, şikâyet etsem, kızımın başına bir şey gelir mi korkusu vardı içimde. O yüzden sustum. O korkuyla yaşadım.”

“Polis cinayeti ortaya çıkardı, Allah hepsinden razı olsun”

Olayın intihar olmadığını ortaya çıkaran polis ekiplerine teşekkür eden anne Geyik, yaşadığı yıkımı şu sözlerle anlattı: “Allah bin kere razı olsun polislerimizden, devletimizden. Hepsi cinayet olduğunu anladı. Ben o an hiçbir şeyin farkında değildim. Çünkü çocuğumu kaybettim. Başka annelerin canı yanmasın. Buna artık bir dur denilsin. Benim canım çok yandı.”

“Hukuk ya da hemşirelik istiyordu, çok merhametliydi”

Kızının üniversite sınavına hazırlandığını belirten Canan Geyik, Dilan’ın hayallerini ve karakterini şu sözlerle anlattı: “Hukuk ya da hemşirelik istiyordu. Çok merhametliydi. Cebinde iki lira varsa bir lirasını ihtiyacı olana verirdi. Kim üzülse gider yardım ederdi.”

Teyzeden dikkat çeken iddia: “Ablama suç yüklemek istedi”

Dilan Geyik’in teyzesi Handan Çulha ise olay günü hastanede bulunduğunu, oğlunun ameliyatı öncesinde zanlının ablası Nalan Çiftçi’yi aradığını söylediğini aktardı.

Çulha, cinayetin planlı olduğunu savunarak şunları kaydetti: “Ablam onunla beraber eve gitti. O tabloyla karşılaştı. Kızımızı öldürdükten sonra ablamı şahit gibi göstermek istedi. Belki de suçu onun üstüne atmayı planladı. Oğlumun ameliyat gününü özellikle seçti. Bu tesadüf değildi.”

Olayın geçmişi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2025’te Bornova Zafer Mahallesi’nde “intihar” ihbarı üzerine girdikleri evde cesedin duruşu ve ipin konumundan şüphelendi. Yapılan incelemeler sonucunda Dilan Geyik’in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Çelişkili ifadeler veren erkek arkadaşı Mustafa Bingöl gözaltına alındı ve 20 Aralık’ta tutuklandı. Zanlı Mustafa Bingöl’ün 22 Aralık’ta cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi.