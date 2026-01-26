Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Basmane Arsası’na ilişkin sulh protokolü tartışmaları üzerine açıklama yaptı. Yıldır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Başkanlarımızdan Sayın Aziz Kocaoğlu’nun Basmane Arsası’na ilişkin TMSF ile sulh protokolü imzalanmasına yönelik basında yer alan eleştirilerinin, kendisinin eksik bilgilendirilmesinden kaynaklandığını değerlendiriyorum. Hukukî süreci yakından takip eden Başkan Vekili olarak, Aziz Başkanımızın ve İzmir kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bu açıklamayı yapmayı gerekli buldum.”

“Bu protokol, 2009 ve 2014 protokollerinin eki niteliğinde”

Yıldır, Belediye Meclisi’nde kabul edilen niyet protokolünün geçmiş anlaşmaların devamı olduğunu vurguladı: “Şimdi Belediye Meclisimizde kabul edilen niyet protokolü taslağı, evvelce imzalanan 2009 ve 2014 protokollerinin ‘eki ve ayrılmaz parçası’ olarak düzenlenip imzalanıyor. İmzalanacak protokol, hâlihazırda yüzde 11 oranındaki Belediyemiz mülkiyet payının yüzde 30 olarak TMSF Kurulu kararı ve imzası ile sağlama bağlanması şartını içeriyor.”

Yıldır, bu düzenlemeyle önceki mutabakattan geri adım atılmadığını belirterek, “O mutabakatta atıfta bulunulan iktisadî ve ticarî bütünlük, TMSF Kurul kararı ve imzası ile sağlama bağlanıyor” dedi.

“‘TMSF’ye kıyak’ ifadesi yanlıştır”

TMSF’nin süreçteki konumuna da değinen Yıldır, şu ifadeleri kullandı: “Önemle belirtmek gerekir ki, TMSF’nin bugüne kadarki rolü, Basmane Arsası’ndaki diğer pay sahipleri Güç Yapı ve EGS Ortak Girişimi’nin ‘amme alacaklısı’ sıfatından kaynaklanmaktadır. Aziz Başkanımızın bahsettiği o günkü mutabakatın ve bugünkü protokolün tarafları Güç Yapı ve EGS Ortak Girişimi ile Belediyemizdir; dolayısıyla ‘TMSF tarafına kıyak çeken anlaşma’ ifadesi yanlıştır.”

“Bu protokol, bin İzmirli esnafı doğrudan ilgilendiriyor”

Yıldır, imzalanacak protokolün yalnızca kurumsal değil, toplumsal bir karşılığı bulunduğunu da vurguladı: “İmzalanacak protokol, İzmir’de kolektif girişimle kurulup gelişen ve fakat sonra biriken amme alacağı sebebiyle borca batık duruma gelen Güç Yapı Anonim Şirketi’nde ve EGS Gayrimenkul Anonim Şirketi’nde pay sahibi 1000’e yakın İzmirli esnafı ve taciri doğrudan ilgilendirmektedir. Elde edilen fayda, TMSF’den ziyade bu esnaf ve tacirin lehine olacaktır.”

“Belediyenin hakkı ilk kez kurul kararıyla güvence altına alındı”

Yıldır, niyet protokolünün öne çıkan yönlerini ise şu maddelerle aktardı:

“Bu protokol;

• Belediye Meclisimizden oy birliği ile geçmiş,

• TMSF’nin amme alacaklısı sıfatı ile muvafakat ettiği,

• Aziz Başkan dönemindeki 2014 protokolünü eki ve ayrılmaz parçası yapmış,

• İzmir Büyükşehir Belediyesinin hakkını TMSF Kurul kararı ve imzası ile güven altına almış,

• Süreci diğer tarafların inisiyatifine terk etmemiş,

• Diğer imzalanan tüm protokolleri kapsayan ve yol haritası bulunan,

• İzmir halkının hukukî haklarını koruyan güvenceleri oluşturmuş bir metindir.”

Yıldır, açıklamasını “Bu niyet protokolünün Basmane Arsası’na atfedilmiş sorunları önce kamu sonra Belediye lehine çözeceğini biliyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” sözleriyle tamamladı.