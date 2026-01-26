Son Mühür/ Emine Kulak- Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, kamu çalışanlarının enflasyon karşısında maaş kayıplarının yanı sıra yüksek vergi yüküyle de karşı karşıya olduğunu belirterek, vergi dilim oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. Bozat, özellikle memurların yılın ikinci yarısında yapılan maaş zammından yeterince yararlanamadığını söyledi.

Memurların vergi yükü artıyor

Bozat, açıklamasında, memurların uzun süredir enflasyon altında maaş zammı aldığını ve bunun yanı sıra gelir vergisi oranında kesintilerin maaşlardan peşin yapıldığını ifade ederek, “Memurlar, yılın ikinci yarısında alınan zammı bile yeterince görememekte, çünkü yılın ikinci yarısına gelindiğinde vergi dilimine girilmekte. Kaşıkla verilen zam, kepçeyle geri alınmaktadır” dedi

Vergi dilimlerinde tarihsel artış

Bozat, örnek olarak asgari ücretin iki katı maaş alan bir çalışanın 1999 yılında yıl boyunca yüzde 15 vergi ödediğini, ancak 2026 yılında üçüncü aya gelindiğinde yüzde 20 vergi dilimine gireceğini belirtti. Bu durumun çalışanlar üzerindeki vergi yükünü ciddi şekilde artırdığını vurguladı.

Vergide adalet için öneriler

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı, gelir vergisinde adaleti sağlamak amacıyla kamu çalışanları için vergi diliminin yüzde 10 sabitlenmesi gerektiğini savundu. Bozat, bu düzenlemenin az kazananın daha az, çok kazananın daha çok vergi ödemesini sağlayacağını belirtti.

“2025 yılında gelir vergisinin yaklaşık yüzde 60’ı bordrolu çalışanlardan alınmıştır. Bu adaletsiz yükü hafifletmek için vergi dilim oranları yeniden düzenlenmeli ve en alt dilim yüzde 10 olarak belirlenmelidir” diye konuştu

Memurların talepleri gündemde

Kamu çalışanlarının uzun süredir maaş artışlarının enflasyon karşısında eridiğini belirten Bozat, vergi dilimleri konusunda yapılacak düzenlemelerin çalışanların yaşam standartlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

“Memurların hak ettiği zamların vergilerle geri alınmaması için hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor” dedi.