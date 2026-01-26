Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Boğaziçi Şehit İsmail Yörümez Polis Merkezi Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir saha çalışması yürüttü. Yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen T.A. (55), ekipler tarafından durduruldu.

Kimlik sorgusunda firari olduğu ortaya çıktı

Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, uzun süredir arandığı ve hakkında çok sayıda suç dosyası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

16 ayrı suçtan arama kaydı bulundu

Emniyette yapılan detaylı incelemede T.A.’nın;

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak,

Banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı gibi davranarak dolandırıcılık yapmak,

Bilişim sistemlerini kullanarak banka dolandırıcılığı gerçekleştirmek,

Başkasına ait banka ve kredi kartlarını izinsiz kullanarak menfaat sağlamak suçlarından toplam 16 ayrı dosya kapsamında arandığı belirlendi.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.