İzmir’in Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denetimi sırasında tespit edilen lastik bot, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Botta bulunan 31 kişi ekiplerin kontrolünde karaya çıkarılırken işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olay, 15 Eylül günü saat 04.340 sıralarında Seferihisar açıklarında meydana geldi. Bölgede görev yapan sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı deniz üzerinde hareket halinde bulunan bir lastik bot tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Sahil güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta yapılan kontrolde farklı uyruklara mensup toplam 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

9 farklı uyruk

Lastik botta bulunan kişilerin uyruklarına ilişkin dağılımı da açıklandı. Botta; 12 Somali, 6 Irak, 4 Kamerun, 2 Sudan, 2 Sierra Leone, 2 mali, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 1 İran uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Seferihisar'da düzensiz göç hareketliliğine yönelik operasyonlar güvenlik güçlerinin kontrolünde aralıksız devam ediyor.

