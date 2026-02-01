İstanbul'da hafta boyunca baharı andıran 14-18 derecelik sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yerini sert kış koşullarına bırakıyor. Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren megakentte, öğrenciler ders başı yaparken hava muhalefeti ulaşımda aksamalara neden olabilir. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi sabahı için İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı.

BATI İLÇELERİNE DİKKAT: KAR GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre pazartesi sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar 2-4 derece daha düşerek kış normallerine gerileyecek. Bu ani soğuma ile birlikte İstanbul'un özellikle batı kesimlerinde yağışın tür değiştirmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir hattında yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülme ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.

FIRTINA UYARISI: HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Sadece yağış değil, rüzgar da pazartesi günü hayatı zorlaştıracak faktörler arasında yer alıyor. İstanbul genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde ve saatte 40 ila 75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yer yer hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

TRAKYA BEYAZA BÜRÜNECEK

Soğuk hava dalgası etkisini Trakya'dan göstermeye başlayacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimlerinde yağışların 10 ila 20 santimetreyi bulacak kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerden İstanbul istikametine seyahat edecek sürücülerin buzlanma, don ve tipi olaylarına karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

AKOM verilerine göre soğuk ve yağışlı sistem, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların tekrar yükselerek 15 derece bandına çıkması ve havanın normale dönmesi bekleniyor.