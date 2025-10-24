Son Mühür/ Beste Temel- Yayında genç bir siyasetçinin gözünden liderlik, toplumsal psikoloji ve siyaset-insan ilişkisi üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Programda Mert Özkösemen, siyasete yönelme sürecini ve genç yaşta sorumluluk almanın zorluklarını anlattı.

Siyasetin yalnızca fikirlerle değil, insan ilişkileriyle ve duygularla da şekillendiğini vurgulayan Özkösemen, “Her gün farklı bir bakış açısı, farklı bir beklentiyle karşılaşıyorsunuz. Bu da sizi hem geliştiriyor hem de sabırlı olmayı öğretiyor.” dedi.

Yıldırım ise genç siyasetçilerin motivasyonunu psikolojik bir bakışla değerlendirdi:

“Gençler artık sadece yönlendirilmek istemiyor, duyulmak istiyorlar. Siyaset eğer onlara gerçekten alan açarsa, bu ülkenin duygusal iklimi de değişir.”

Adaletin ve liderliğin psikolojik yönü

Yayında Özkösemen’in hukuk geçmişi de konuşuldu. Sedef Yıldırım, adalet kavramının insan psikolojisindeki yerini gündeme getirerek, “İnsan haksızlığa uğradığında ruhsal olarak da yaralanıyor.” dedi.

Mert Özkösemen ise bir avukat olarak, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, gündelik yaşamda da bir ihtiyaç olduğunu belirtti:

“Adalet sadece hukuk sistemiyle ilgili değildir. Adil davranmak, insan ilişkilerinde de güvenin temelidir.”

Siyaset ve toplumsal ruh hali

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise, toplumun genel ruh hali üzerine yapılan değerlendirmelerdi.

Sedef Yıldırım, “Toplumların da tıpkı bireyler gibi bir ruh hali vardır.” diyerek, son dönemdeki umutsuzluk ve yorgunluk duygularının siyasete nasıl yansıdığını sordu.

Özkösemen bu konuda, “İnsanlar artık sert söylemlerden değil, samimi bir dil ve gerçek bir temas görmek istiyor. Siyaset yeniden güven inşa etmeli.” ifadelerini kullandı.

Empati, samimiyet ve geleceğe umutla bakmak

Sohbet boyunca iki isim de siyasette empati, nezaket ve samimiyetin önemine vurgu yaptı.

Yıldırım, “Toplumsal dönüşüm, psikolojik olarak da iyileşmeden geçiyor.” derken; Özkösemen, siyasetin yalnızca yönetmek değil, anlamak ve hissetmek olduğunu söyledi.

Programın sonunda Yıldırım, genç siyasetçilerin sorumluluk bilinciyle umudu temsil ettiğini belirterek şunları ekledi:

“Bugün siyaset sahnesinde genç bir sesin duygusal olgunlukla konuştuğunu görmek, aslında geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor.”

“Sedef Yıldırım ile Keşfet”, her hafta farklı konuklarla, psikoloji ve yaşamın kesiştiği alanlarda yeni ufuklar açmaya devam ediyor.

Program, Son Mühür TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.