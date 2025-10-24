İzmir'in Foça ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki iki çocuk babası Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma faaliyetleri, gün ağarmasıyla birlikte tekrar hız kazandı. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde öğle saatlerinde (12.30 sularında) başlayan yoğun sağanak yağış, kısa sürede sele dönüşerek bölgede büyük çaplı su baskınlarına ve hasara yol açtı. Çok sayıda mesken ve ticari işletme sular altında kalırken, su basan caddelerde mahsur kalan araçlar da büyük zarar gördü. Sel sularında tehlikeli anlar yaşayan ve araçlarında mahsur kalan toplam 5 vatandaş, jandarma ve itfaiye birimlerinin hızlı müdahalesiyle başarıyla kurtarıldı.

Kayıp vatandaşın kimliği ve son anları belirlendi

Sel felaketinde aracıyla birlikte sürüklenerek kaybolan kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre Kaptanoğlu’nun, bir menfez geçişi sırasında aniden yükselen sel sularına kapılarak akıntıya sürüklendiği ve akabinde gözden kaybolduğu ihbar edildi. Bu acı ihbar üzerine derhal harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp şahsın otomobilini suya kapıldığı noktadan yaklaşık 1 kilometre ileride buldu. Ancak araç içinde yapılan detaylı incelemelerde Bülent Kaptanoğlu’nun izine rastlanamadı. Yaşanan bu olay, bölge halkında derin bir üzüntüye neden olurken, arama kurtarma ekipleri için zamanla yarış başlamış oldu.

Üst düzey yetkililer çalışmaları yerinde takip etti

Sel sularına kapılıp kayıplara karışan Bülent Kaptanoğlu’nu bulma çabaları, AFAD ve itfaiye teşkilatlarının koordinasyonunda kesintisiz devam ederken, akşam saatlerinde bölgeye önemli isimler intikal etti. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve İzmir Valisi Süleyman Elban, Foça’daki sel bölgesine gelerek yürütülen arama kurtarma ve müdahale faaliyetlerini bizzat yerinde takip etti. Yetkililer, ekiplerden detaylı bilgi alarak sürecin en etkili şekilde yönetilmesi için talimatlar verdi.

Dev kapsamlı arama kurtarma operasyonu yeniden hızlandı

Gece boyunca hava şartları ve görüş mesafesi nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tam kapasiteyle yeniden başlatıldı. Bülent Kaptanoğlu’nun izini sürmek amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) sualtı ekipleri, Ankara’dan takviye olarak gelen Komando Asayiş timleri, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri omuz omuza çalışıyor. Çalışmaların daha sistematik ilerlemesi adına bölge, dört ayrı arama sahasına bölünmüş durumda ve operasyonlar titizlikle yürütülüyor.

Şu an itibarıyla arama çalışmalarına toplam 707 personel aktif olarak katılıyor. Bu büyük ekip, 43 dalgıç ve havadan destek sağlayan 5 insansız hava aracı (dron) ile destekleniyor. Eş zamanlı olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyı şeridinde detaylı bir tarama faaliyeti gerçekleştirerek kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Arama kurtarma ekipleri, menfez çevresi, suyun akış güzergahı ve denize ulaşan noktaları karış karış incelemeye devam ediyor.