Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yer almasıyla yeniden gündeme gelen Sedef Kabaş, medya dünyasında tecrübeli ve ödüllü bir gazeteci olarak tanınıyor. Kabaş, araştırmacı haberciliği ve etkili sunumlarıyla özellikle 1990’lı yıllardan itibaren televizyon dünyasında iz bıraktı. İzleyici, onu güncel program konukluğu ve tartışma programlarındaki özgün duruşuyla tanıyor.

Sedef Kabaş kimdir, nereli?

Ünlü bir gazeteci olan Sedef Kabaş, 8 Aralık 1968’de İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya geldi. Annesi Mualla Kabaş, babası ise mücevher tasarımcısı Mehmet Kabaş’tır. Eğitimini İstanbul’da Özel Dost Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Fulbright bursu ile gittiği Boston Üniversitesi’nde televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine Power FM’de başlayan Kabaş, CNN International’da çalışan ilk Türk gazeteci oldu ve NTV, ATV, TV8, Skytürk gibi kanallarda programlar hazırladı.

Medya kariyerindeki adımları ve Altaylı’nın kanalındaki yeni rolü

Sedef Kabaş uzun yıllar boyunca haber, tartışma ve röportaj programlarında sunucu ve yapımcı olarak ekranlarda yer aldı. 2025 yılının sonbaharında Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yorumcu ve program partneri olarak da görülmeye başlandı. Sedef Kabaş, iletişim ve röportaj teknikleri konusundaki uzmanlığı, yazdığı kitaplar ve medya eğitmenliğiyle de tanınıyor. Çalışmaları sayesinde medya eleştirisi, etik ve kadın başarı öyküleri gibi alanlarda etkili ve örnek isimler arasında yer aldı. Şimdi ise dijital platformlardaki yeni projelerle izleyiciyle buluşuyor.