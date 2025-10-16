Son Mühür - Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin Türkiye’ye dönüşüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barkın, Peker’in ülkeye gelmesinin ya da başka bir ülkeye geçiş yapmasının mevcut hukuki durum nedeniyle mümkün olmadığını ifade etti.

Hukuki engeller sürüyor

Sözcü TV’ye konuşan Barkın, Peker hakkında çektiği videolar nedeniyle açılmış 11 davanın bulunduğunu hatırlattı. Avukat, Peker’in savunma yapmasının zorunlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Peker’in açıklamalarıyla ilgili iftira suçunun oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için savunma yapması şart. Önümüzdeki yıllarda ülkeye geldiğinde tüm davaların ayrı ayrı incelenmesi ve denetlenmesi gerekecek.”

Türkiye’ye dönüş yakın görünmüyor

Barkın, müvekkilinin Türkiye’ye dönüş tarihine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

“Sedat Peker hakkında iki ayrı davadan kırmızı bülten kararı bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’ye dönmesi ya da başka bir ülkeye geçmesi mümkün değil. Hukuki engeller kalkmadan bu gerçekleşemez. Yakın zamanda bir dönüş söz konusu değil, çünkü davalar devam ediyor.