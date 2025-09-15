Togg T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar, 100 bin TL ön ödeme yaparak araç için ön sipariş oluşturabiliyor. Teslimat sırasında ise araç, o günkü açıklanan fiyat üzerinden ödemesi tamamlanarak alıcıya teslim ediliyor. Geçtiğimiz aylarda T10X için 1,5 milyon TL'ye kadar uygun faizli kredi imkânı sunan Togg'un, T10F için de benzer bir kampanya başlatabileceği belirtiliyor.

Togg T10F 2025 Fiyat Listesi Açıklandı

Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle piyasaya sürüldü. İşte Togg T10F 2025’in resmi fiyat listesi:

V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.188.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Donanım ve Opsiyon Paketleri Duyuruldu

T10F, farklı opsiyonlarla kişiselleştirme imkânı sunuyor. 2025 Togg T10F için belirlenen opsiyon fiyatları şu şekilde:

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 40.000 TL

Kış Paketi (V2): 30.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2): 30.000 TL

19 İnç Jantlar (V1): 40.000 TL

Krem Renk, Suni Deri Koltuklar (V2): 50.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 40.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 50.000 TL

Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar (V2): 50.000 TL