İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kamuoyunun yakından takip ettiği “yüksek kârlı gizli fon” davasında, eski banka müdürü Seçil Erzan hakkındaki hüküm açıklandı. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden para topladığı iddia edilen Erzan, 41 kişiyi dolandırmak suçundan 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tutukluluk devam edecek

Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Dava kapsamında yargılanan eski banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

Seçil Erzan duruşmaya bu kez SEGBİS ile değil, salonda katıldı

Önceki duruşmalara cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan Erzan, karar duruşmasına fiziki olarak katıldı. Duruşma sabah saatlerinde başladı ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İddianamede devasa dolandırıcılık miktarı

Savcılık iddianamesinde Erzan’ın yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırdığı ileri sürülüyordu. Erzan hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ne olmuştu?

Seçil Erzan, 11 Nisan 2023’te gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde Erzan’ın, bankanın adını kullanarak “yüksek getirili özel fon” bulunduğu iddiasıyla tanınmış futbolcular ve iş insanlarından para topladığı gündeme gelmişti.

Birikimlerine de tedbir konulmuştu

Mahkeme heyeti, 6 Ekim tarihli ara kararında Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki birikimlere tedbir konulmasına hükmetmişti. Soruşturma kapsamında mali incelemeler sürerken, fon adı altında toplanan paraların izinin ortaya çıkarılması için teknik analizler yapılmıştı.

Soruşturmanın diğer aşamaları sürecek

Karara rağmen dosyada yer alan bazı mali incelemelerin sürdüğü, ek suç duyurusu ihtimallerinin değerlendirildiği öğrenildi. Mahkeme kararının ardından Erzan’ın avukatlarının istinaf yoluna başvurması bekleniyor.

Ayrıca kararın açıklanmasıyla birlikte, Denizbank mobil sistemlerinde yaşanan problemin aynı güne denk gelmesi dikkat çekti