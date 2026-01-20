İzmir’in çiçek üretimiyle tanınan ilçesi Bayındır, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali için gün sayıyor. Bayındır Belediyesi tarafından organize edilen festival, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Nergis ve kuru çiçekler vitrine çıkıyor

Festival, Bayındır’ın simgesi haline gelen nergis çiçekleri ile el emeğiyle hazırlanan kuru çiçek ürünlerini bir araya getirecek. Turan Mahallesi’nde kurulacak stantlarda, yerel üreticilerin özenle hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yerel üreticiye ve ekonomiye destek

Etkinlik ile birlikte bölgedeki üreticilerin desteklenmesi ve Bayındır ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor. Festivalin, özellikle çiçek üretimi ve el sanatları alanında faaliyet gösteren üreticiler için önemli bir tanıtım ve satış fırsatı sunması bekleniyor.

Festival konserle renklenecek

Festivalin ilk gününde sahne alacak olan Gökçe, vereceği konserle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatacak. Kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirilen program, her yaştan ziyaretçiye hitap etmeyi amaçlıyor.

“Bayındır’ın tanıtımına katkı sağlayacak”

Davut Sakarsu, festival hazırlıklarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, organizasyonun kültürel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Sakarsu, festivalin Bayındır’ın ulusal ölçekte tanıtımına katkı sunacağını vurgulayarak tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kültür, sanat ve üretim bir arada

Nergis kokularının sardığı Bayındır’da düzenlenecek festival, doğa, üretim ve sanatı buluşturarak ziyaretçilere hem görsel hem de kültürel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.