Lige kötü bir giriş yapan Altay, ilk 5 maçta Uşakspor, Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor’a mağlup olurken; Ayvalıkgücü Belediyespor ve Bornova 1877 karşısında beraberliklerle yetindi. Siyah-beyazlı ekip, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez 5 hafta sonunda galibiyet yüzü göremedi.

O sezon da benzer bir tablo yaşayan Altay, İzmirspor ve Kayseri Erciyesspor’a kaybedip; Kocaelispor, Adana Demirspor ve Karşıyaka karşısında puanları paylaşmıştı.

Bornova maçı Manisa’da oynandı

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki bakım nedeniyle Bornova 1877 maçı Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynandı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Altay, ikinci yarıda kaptanı Murat Uluç’un golüyle eşitliği sağladı.

44 yaşındaki tecrübeli golcünün sayısı, İzmir ekibine 1 puan kazandırırken; teknik direktör Yusuf Şimşek de takımın başındaki ikinci maçında ilk puanını elde etti. Altay, bu sonuçla puanını 2’ye yükseltti ve düşme hattında kalmaya devam etti.

Sıradaki rakip Söke 1970

Altay, ligdeki kötü gidişatı durdurmak için 6. haftada İzmir Atatürk Stadı’nda Söke 1970’i konuk edecek. Taraftarların, takımlarına destek olmak için tribünleri doldurması bekleniyor.

44 yaşındaki Murat Uluç rekorunu genişletti

Altay’ın efsane kaptanı Murat Uluç, Bornova 1877 filelerini sarsarak futbol tarihine bir kez daha geçti. 44 yaşındaki forvet, 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası’nın ardından 3. Lig’de de gol atan en yaşlı futbolcu unvanını eline geçirdi.

Profesyonel liglerde en fazla gol atan tecrübeli oyuncular arasında yer alan Uluç, 3. Lig kariyerindeki 20’nci golünü kaydetti. Kariyerinde toplam 154 gole ulaşan golcü futbolcunun istatistikleri şöyle:

1. Lig: 27 gol

2. Lig: 96 gol

Türkiye Kupası: 11 gol

3. Lig: 20 gol