Torbalı’da Umut Veren Kurtarma. Köpek Üçüncü Kattan Sağ Çıkarıldı

Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde inşaat hâlindeki üç katlı bir binaya sığınan köpek, çevresini saran su nedeniyle mahsur kaldı. Su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine hayvan, binanın üçüncü katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Zamanla yarışan kurtarma

Yüksek su seviyesine rağmen kontrollü bir çalışma yürüten ekipler, korku içinde bekleyen köpeğe ulaştı. İlk anda tedirginlik yaşayan hayvan, itfaiyecilerin yaklaşımıyla sakinleşti. Köpek, kucaklanarak güvenli alana çıkarıldı.

“Her can bizim için eşit”

İki yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan itfaiyeci Mustafa Furkan Karatepe, görev sırasında hiçbir canlı arasında ayrım yapmadıklarını belirtti. Karatepe, zor durumda olan herkesin yardımına tereddütsüz koştuklarını ifade etti.

“Bu meslek sadece yangın söndürmek değil”

Torbalı’da görev yapan itfaiyeci Batuhan Işık da itfaiyeciliğin yalnızca yangınlara müdahaleden ibaret olmadığını vurguladı. Aldıkları eğitimlerin her canın hayatının ne kadar değerli olduğunu öğrettiğini belirten Işık, kurtarma anının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

“Bunu iş değil, sorumluluk olarak görüyoruz”

19 yıldır itfaiyede görev yapan Cemil Tanataş ise mesleğin insani yönüne dikkat çekti. Tanataş, olay yerine gittiklerinde her canlıyı kendi ailelerinden biri gibi gördüklerini, yaptıkları görevi yalnızca bir iş olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Bir ihbar, bir hayat

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir yılda İzmir genelinde toplam 4 bin 824 hayvanı kurtardı. Bu sayının 3 bin 559’unu kediler, 622’sini kuş ve diğer kanatlılar, 237’sini köpekler, 406’sını ise diğer hayvanlar oluşturdu. Veriler, yapılan her ihbarın bir hayat için kritik öneme sahip olduğunu ortaya koydu.