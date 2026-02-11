Son Mühür- İzmir’de Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı meteorolojik uyarı yapıldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinden sonra yağışların il genelinde kuvvetleneceğini bildirdi.

Gece yarısından sonra etkisini artıracak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba (bugün) akşam saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısından sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridindeki ilçeler ile güneybatı kesimlerde yer alan Torbalı, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa’da yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Perşembe günü gündüz saatlerinde etkisini artması öngörülürken, Perşembe gecesi kuvvetli sağanak geçişlerinin azalacağı tahmin ediliyor.

Lodos ve su baskını uyarısı

Uzun süreli lodos fırtınası nedeniyle denizde kabarma ve taşma riski bulunduğu ifade edildi. Kuvvetli yağışla birlikte su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Cuma günü de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle, özellikle yamaç bölgelerde toprak kayması ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.