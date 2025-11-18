Süper Lig’de pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Kocaelispor’u konuk edecek Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, savunma hattında kritik değişiklikler yapmayı planlıyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan sarı-kırmızılılarda stoperler Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi sakatlıklarını atlattı.

Bu gelişme, savunma hattının güçlenmesi açısından teknik heyeti rahatlatıyor. Öte yandan sağ bek Arda Okan’ın cezalı duruma düşmesi, Stoilov’u alternatif çözümler aramaya itti. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgilere göre Bulgar teknik adam, Kocaelispor karşılaşmasında Taha’nın yerine Alan Godoi’yi ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

Sağ Kanatta Ruan’a şans doğuyor

Arda Okan’ın yokluğunda sağ kanatta Brezilyalı Ruan’a görev verilmesi gündemde. Atletico Goianiense’den bu sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla yalnızca bir resmi müsabakada süre alabildi. Ruan, deplasmanda oynanan Kayserispor karşılaşmasında 26 dakika görev yaptı. Sezonun ilk bölümünde yedek kulübesinde bekleyen Brezilyalı oyuncu, takım içinde en az süre alan isimlerden biri konumunda bulunuyor.