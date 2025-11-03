Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

2 şüpheliye adli kontrol, 2 kişi için yakalama emri

Başsavcılık açıklamasına göre, iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, yurt dışında oldukları belirlenen iki şüpheli için de yakalama emri çıkarıldı. Başsavcılık, süreçle ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

İstanbul’da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturmada suç gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden aklandığına dair kuvvetli şüphe tespit edildi. Elektronik para lisansının suç gelirlerini meşru göstererek finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

Sanal POS ile para aklama iddiası

MASAK, TCMB ve bağımsız denetim raporlarına göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.

Raporda ayrıca: Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla tekrar eden yüksek tutarlı işlemler yapıldığı,

Alarm oluşmasına rağmen engelleme yapılmadığı,

Aynı kartların kısa süre içinde farklı üye işyerlerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı” aktarıldı.

Londra bağlantılı para akışı iddiası

Soruşturma dosyasına göre Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışları sağlandı. Yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönetildiği ifade edildi.