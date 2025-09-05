ASSAN Group’a yönelik yürütülen ‘askeri casusluk’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 1’i eski Albay olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ne Olmuştu?

Soruşturma kapsamında daha önce şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş hakkında gözaltı kararı verilmiş, her iki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlamaları yöneltmişti. Ayrıca Assan Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Yeni Gözaltılar

Soruşturmanın devamında alınan kararla, Assan Group ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

1 eski Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanı

1 Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılan albay

1 eski Assan çalışanı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tüm dijital materyallere el konuldu.