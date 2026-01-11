Piyasada “sucuk” adı altında satılan bazı ürünlerin, et oranı düşük ve farklı katkı maddeleriyle üretildiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Gıda uzmanları, tüketicilerin bu tür ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Son dönemde artan denetim ve şikâyetler, özellikle market raflarında yer alan ucuz sucuklara yönelik soru işaretlerini artırdı. Et yerine dolgu maddeleri kullanılan ürünlerin, tüketiciyi yanılttığı ifade ediliyor.

Etiket bilgisi hilenin ilk işareti

Uzmanlara göre gerçek sucukta içindekiler listesinin ilk sırasında et yer alıyor. Nişasta, soya, lif veya jelatin gibi maddelerin ön planda olduğu ürünlerde et oranının düşük olabileceği belirtiliyor. Etiket bilgisinin alışveriş sırasında mutlaka okunması öneriliyor.

Olağan dışı düşük fiyatlar dikkat çekiyor

Piyasa ortalamasının çok altında satılan sucukların, genellikle daha az et içerdiği ya da farklı dolgu maddeleriyle üretildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, yalnızca fiyat avantajı nedeniyle ürün tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Pişirme sonrası görüntü farkı ele veriyor

Gerçek sucuk pişirildiğinde yağını salar ve et dokusu belirgin hale gelirken, hileli ürünlerde aşırı şişme, fazla su salma ya da lastiksi bir yapı oluşabiliyor. Bu durumun tüketici için önemli bir ayırt edici olduğu kaydediliyor.

Koku, tat ve kesit yapısı önemli ipuçları sunuyor

Baharat kokusu yoğun olmasına rağmen et aroması zayıf olan, unumsu ya da yapay tat bırakan sucukların şüpheli olabileceği belirtiliyor. Ayrıca kesildiğinde homojen, pürüzsüz ve hamurumsu bir yapı görülmesi dolgu maddesi kullanıldığını gösterebiliyor.

Uzmanlar güvenilir üretici uyarısı yapıyor

Gıda uzmanları, tüketicilerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı üreticilerin ürünlerini tercih etmesini, güvenilir markalardan alışveriş yapmasını ve etiket bilgisi okunmadan sucuk satın alınmamasını öneriyor. Bu basit önlemlerle yanıltıcı ürülerin önüne geçilebileceği ifade ediliyor.