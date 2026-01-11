Ceviz, sağlıklı yağlar açısından zengin yapısıyla bilinen ve Türk mutfağında sıkça kullanılan besinler arasında yer alıyor. Börekten keke, tatlıdan özellikle baklavaya kadar birçok üründe kullanılan ceviz, yanlış saklandığında kısa sürede bozulabiliyor. Küflenmiş ya da bayatlamış cevizlerin ise kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Cevizleri aylarca bozulmadan saklamayı sağlayan yöntem paylaşıldı. Doğru koşullar sağlandığında cevizlerin tazeliğini uzun süre koruyabildiği belirtildi.

Cevizin tazeliği neden çabuk kayboluyor

Cevizin yapısında bulunan sağlıklı yağlar, bu besinin diğer kuruyemişlere göre daha hızlı bayatlamasına neden oluyor. Nem, ışık ve sıcaklıkla temas eden cevizler kısa sürede acılaşabiliyor. Bu durum, cevizde küf ve böceklenme riskini de artırıyor.

Bu nedenle cevizlerin saklandığı ortam büyük önem taşıyor. Uygun koşullar sağlanmadığında, cevizler kısa sürede kullanılmaz hale gelebiliyor.

Buzdolabı ve derin dondurucu detayı

Uzmanların paylaştığı yönteme göre, cevizler ister kabuklu ister kabuksuz olsun buzdolabında muhafaza edilmeli. Bir ay içinde tüketilecek cevizlerin buzdolabında saklanması yeterli oluyor. Daha uzun süre saklanmak istenen cevizler için ise derin dondurucu öneriliyor.

Derin dondurucuda saklanan cevizlerin, bir yıla kadar tazeliğini koruyabildiği ifade ediliyor. Kullanım sırasında cevizlerin çözülmesini beklemeye bile gerek kalmadığı belirtiliyor.

Cevizleri kırmadan saklamak gerekiyor

Cevizlerin kırılarak saklanması, havayla temasını artırdığı için daha hızlı kurumasına yol açıyor. Bu nedenle cevizlerin mümkün olduğunca kabuklu şekilde muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor. Sadece ihtiyaç duyulan miktarın kırılması, tazelik açısından önem taşıyor.

Ayrıca yeni alınan cevizlerin eski cevizlerle karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor. Karışım yapıldığında, eski cevizlerin yeni cevizleri de etkileme riski bulunuyor. Bu noktada dikkatli olunması gerektiiği ifade ediliyor.

Doğru saklama ile uzun süre taze kalıyor

Nemden, ışıktan ve sıcaktan uzak tutulan cevizlerin, uzun süre bozulmadan saklanabildiği belirtiliyor. Bu yöntemle muhafaza edilen cevizlerin küflenmediği ve lezzetini koruduğu aktarılıyor.

Doğru saklama koşulları uygulandığında, cevizlerin aylarca güvenle tüketilebileceği kaydediliyor. Bu sayede hem israfın önüne geçiliyor hem de cevizlerin besin değeri korunmuş oluyor.