Son Mühür- Tunceli’nin Pülümür ilçesi öğle saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre saat 15.34’te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.2, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Naci Görür'den uyaran değerlendirme

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgeye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’na çok yakın olan Pülümür Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek bölgenin riskli yapısına dikkat çekti.

“Burada deprem bekliyoruz”

Görür değerlendirmesinde depremin konumunun kritik olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Depremin yeri tehlikeli. KAF’ın en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var.”

Bölgede endişe arttı

Uzman uyarılarının ardından gözler yeniden bölgedeki fay hatlarına çevrilirken, vatandaşlara AFAD’ın bilgilendirmelerini takip etmeleri ve olası artçılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.