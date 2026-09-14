Kamu personeli adaylarının ter döktüğü 2026 KPSS Alan Bilgisi oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve doğru yanıt anahtarları erişime açıldı. Sınava katılım sağlayan bireyler evrakların tamamını ÖSYM AİS platformu üzerinden inceleyebilirken, sistemin 23 Eylül gece yarısına kadar aktif kalacağı duyuruldu. 12 ve 13 Eylül tarihlerinde organize edilen 2026 yılı KPSS A Grubu Alan Bilgisi testlerine ait soru kitapçıkları ile yanıt anahtarları kurum tarafından resmi olarak paylaşıldı.

ÖSYM 2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARINI ERİŞİME AÇTI

Sınav maratonunu geride bırakan memur adaylarının merakla beklediği dokümanlar, kurumun dijital platformlarındaki yerini aldı. Kamuoyunun genel incelemesine sunulan kısım, hazırlanan testlerin sadece yüzde 10'luk bölümünü kapsıyor. Ancak oturumlara bizzat katılmış olan başvuru sahipleri, girdikleri sınavın tüm detaylarını eksiksiz şekilde inceleme hakkına sahip.

AİS ÜZERİNDEN KPSS SORULARININ TAMAMINA NASIL BAKILIR?

Sınav başvurusu bulunan bireyler, temel soru kitapçıklarındaki tüm maddelere internet üzerinden hızlıca ulaşabiliyor. Bunun için "ais.osym.gov.tr" bağlantısını kullanarak dijital sisteme girmek şart. Giriş ekranında sistemin sizden istediği T.C. kimlik numarası ve kişisel aday şifresinin eksiksiz biçimde doldurulması gerekiyor.

SİSTEMDEKİ KİTAPÇIKLARI GÖRÜNTÜLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Söz konusu sınav dokümanlarının sistemde taranabilir durumda kalacağı toplam süre on gün olarak belirlendi. Aday İşlemleri Sistemi'nde 13 Eylül 2026 günü saat 14.40 sularında aktif hale getirilen sorgulama ekranı, 23 Eylül 2026 gecesi tam 23.59 itibarıyla tamamen kapatılacak. Belirtilen bu mühletin ardından veri tabanındaki sayfalara ulaşılamayacak.

HAFTA SONU YAPILAN HANGİ OTURUMLARIN TESTLERİ YAYIMLANDI?

Hafta sonu mesaisinde üç ayrı periyotta yapılan sınavların tamamına ait PDF verileri sisteme yüklendi. Cumartesi gününün ilk yarısında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler testleri yapılmıştı. Aynı günün öğleden sonraki diliminde Maliye, İktisat ve Hukuk alanları uygulandı. Pazar sabahı düzenlenen son evrede ise İstatistik, Muhasebe ve İşletme mezunlarına yönelik sorular yöneltildi. Bütün bu branşlara ait değerlendirme evrakları an itibarıyla sorgulanabiliyor.

ÖSYM'DEN SORULARIN İZİNSİZ KULLANIMIYLA İLGİLİ TELİF UYARISI

Kurum yetkilileri, yayımlanan ölçme ve değerlendirme materyallerinin hukuki boyutuyla alakalı önemli bir hatırlatmada bulundu. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince, sınavlarda sorulan tüm metinlerin mülkiyet ile telif hakları bizzat merkezin kendisine ait. Merkezden resmi ve yazılı bir izin belgesi alınmaksızın bu içeriklerin kopyalanması, internette dağıtılması veya farklı mecralarda basılması kesinlikle yasaklandı.