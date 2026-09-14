Sınır kapılarında kaos endişesi büyürken devreye giren ülkeler, dijital veri kayıtlarının terminallerde saatler süren kuyruklara yol açacağını savundu. Fransa, Almanya ve İtalya gibi turizm devlerinin başını çektiği 9 hükümet, sistem kusursuz biçimde test edilmeden parmak izi ve yüz taraması şartını zorunlu kılmayacak. Yolcular mağdur olmayacak.

Avrupa Komisyonu ile üye ülkeler arasındaki teknik müzakereler sürerken gözler sınır noktalarındaki denetimlere çevrildi. Yetkililer, geçişlerin tıkanmaması ve yolcu trafiğinin aksamaması adına mevcut gümrük kurallarının korunacağını teyit etti. Seyahat planları rahatladı.

EES ertelendi mi, sınır kapılarında eski düzen sürecek mi?

Avrupa Birliği'nin biyometrik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 9 ülkenin aldığı kararla teknik altyapı hazır hale gelene kadar ertelendi.

Sınır kapılarında görev yapan polisler, sistemdeki pürüzler bütünüyle giderilene dek AB dışından gelen yolcuların pasaportlarını klasik mühürleme usulüyle kontrol etmeyi sürdürecek. Havalimanlarında parmak izi alma veya yüz tarama cihazlarının başına geçme zorunluluğu şimdilik rafa kalktı. Eski düzen sürüyor.

Ees Schengen

Yeni sistemi uygulamayacak o 9 ülke hangileri?

Biyometrik veri toplama zorunluluğunu teknik gerekçelerle askıya alan 9 Schengen ülkesi Batı ve Güney Avrupa hattında toplanıyor.

Ülke

Erteleme gerekçesi

Kontrol yöntemi

Almanya

Havalimanı yoğunluğu ve teknik açık

Manuel pasaport kontrolü

Fransa

Sınır altyapısı eksikliği ve yığılma

Klasik damga ve onay

İtalya

Biyometrik tarama cihazı yetersizliği

Standart gümrük denetimi

Hollanda

Terminal içi yolcu trafiği riski

Mevcut pasaport usulü

Belçika

Yazılım entegrasyonu gecikmesi

Fiziksel belge kontrolü

Yunanistan

Kapılardaki turnike altyapı açığı

Manuel polis sorgusu

Portekiz

Sistem gecikmeleri ve cihaz açığı

Geleneksel damgalama

İsviçre

Veri akışı ve uyum testi ihtiyacı

Mevcut sınır prosedürü

Malta

Terminal dar boğazı ve teknik arıza

Standart evrak kontrolü

Birlik üyesi diğer ülkelerde ise kademeli hazırlıklar devam ediyor.

Schengen EES nedir, seyahat edenleri nasıl etkileyecek?

EES, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının Schengen bölgesine her giriş ve çıkışında pasaport yerine parmak izi ile yüz fotoğrafı gibi biyometrik kayıtlarını eşleştirmeyi amaçlayan merkezi dijital denetim ağı olarak biliniyor.

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Normal koşullarda fiziksel damgalama uygulamasını devreden çıkaracak olan bu entegre model, vize süresini aşan kaçak konaklamaları anında tespit etme gayesi güdüyor. Ancak sistemin getirdiği tarama adımları, yoğun havalimanlarında işlem sürelerini katlayarak uzatıyor. Bu sebeple 9 ülke, merkezi Brüksel veri tabanıyla kendi sınır terminalleri arasındaki bağlantı kusursuz hale gelene kadar geçişi durdurdu. Bekleyiş sürüyor.

Kaynak: Haber merkezi