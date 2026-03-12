Almanya’nın Sankt Augustin kentinde bir elektrikli otomobil, şarj esnasında aniden patlayarak yoğun alev ve duman bulutu oluşturdu. Olay, elektrikli araç güvenliği ve şarj altyapısının riskleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Araç alev topuna dönüştü

Patlama, 25 Şubat 2026 sabahı, ticari bir binanın önündeki şarj istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, “Heimann” şirketine ait beyaz renkli Renault Zoe’nin şarj kablosuna bağlıyken alt kısmından dumanlar yükseldiği görüldü. Kısa süre sonra bataryadaki basınç artarken, kapılar dışa doğru açıldı ve şiddetli bir patlamayla araç tamamen alev topuna dönüştü. Patlamanın etkisiyle binanın camları sallandı ve gökyüzü yoğun siyah dumanla kaplandı.

Uzmanlardan “Termal kaçak” uyarısı

Batarya uzmanları, patlamanın lityum iyon pillerde görülen “termal kaçak” (thermal runaway) nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, hücreler arası kısa devre veya aşırı ısınma, bataryanın kendi kendine yanmasına yol açabiliyor ve yangın hızla büyüyebiliyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarının klasik yöntemlerle söndürülmesinin genellikle mümkün olmadığını, çoğu zaman aracın tamamen yanmasının beklendiğini veya özel su tanklarıyla soğutma yapıldığını ifade etti.