Son Mühür- İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürerken, Dubai’de faaliyet gösteren büyük finans kuruluşları güvenlik önlemlerini artırdı. Bloomberg’in haberine göre, Goldman Sachs, Citigroup ve Standard Chartered gibi bankalar çalışanlarına ofisleri terk edip uzaktan çalışma talimatı verdi.

Küresel bankalardan önlem hamlesi

Goldman Sachs, Orta Doğu ofislerine gitmek isteyen çalışanların önceden izin almasını isterken, Citigroup gönderdiği notta “Ofisten uzak, en yakın güvenli yere gidin. Yeni bir duyuruya kadar evden çalışın” ifadelerine yer verdi. Standard Chartered ise Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve çevresindeki personelinden ofisleri boşaltmalarını istedi.

İran tehdidine karşı kritik önlemler

Kararlar, İran’ın Orta Doğu’daki saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde alındı. Associated Press’e göre İran’ın ortak askeri komutanlığı, bölgedeki finans kurumlarının hedef alınabileceğini açıkladı. Bazı Wall Street bankaları, savaşın başlamasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı tanıyordu. Citigroup, çalışanlarının büyük bölümünün halihazırda uzaktan çalıştığını ve güvenlik gerekçesiyle tamamen evden çalışma modeline geçildiğini duyurdu.

Orta Doğu’nun kalbi

2004 yılında kurulan Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC), Burj Khalifa ve Downtown Dubai’ye yakın konumuyla Orta Doğu’nun önde gelen finans merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. DIFC, İngiliz hukukuna benzer bağımsız bir yasal çerçeveye sahip olup, Dubai Financial Services Authority (DFSA) ve DIFC Courts aracılığıyla finansal düzenleme ve uyuşmazlık çözümü sağlıyor.

Küresel bankaların bölgedeki merkezi

DIFC’de Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi bankalar faaliyet gösteriyor. Merkezde yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, sigorta, fintech ve İslami finans alanlarında yoğun bir ekonomik hareketlilik bulunuyor. DIFC, Dubai ekonomisinin ve Körfez bölgesindeki sermayenin uluslararası piyasalara yönlendirilmesinde kritik bir rol oynuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a müdahalesi

ABD ve İsrail, Tahran ile diplomatik müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattı. İran, karşılık olarak İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’i hedef aldı. ABD-İsrail operasyonlarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili öldü; ölü sayısı 1348, yaralı sayısı 17 bini geçti.