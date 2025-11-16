Son Mühür- Milano Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında bazı İtalyan vatandaşlarının Sırp milis güçlerine yüklü miktarda para ödeyerek sivilleri "eğlence için" öldürdüğü iddialarını araştırmaya başladı.

Bu "hafta sonu keskin nişancıları" (weekend snipers) olarak anılan kişilerle ilgili soruşturma, Ocak 2025'te yazar Ezio Gavazzeni'nin sunduğu 17 sayfalık şikayet dilekçesi üzerine açıldı. Savcı Alessandro Gobbis, soruşturmayı "kötü niyetli ve zalimane nedenlerle birden fazla adam öldürme" suçu kapsamında yürütüyor.

Gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı,

''İtalya Milano savcılığı, Bosna'daki savaşta para verip, sivil Boşnakları öldürmeye gelen Italyan vatandaşlar konusunu araştırmaya başlamış. Yaklaşık 200 İtalyan'ın katıldığı tahmin ediliyor.

En pahalısı çocuk öldürmekti, 90 bin Euro civarı, yaşlıları öldürmek ise bedavaydı.'' hatırlatmasında bulundu.

Savcılığın araştırdığı iddialara göre İtalyan katılımcılar Sırp milislere 80.000-100.000 Euro kadar para ödeyerek Saraybosna'nın etrafındaki tepelere yerleştiriliyor ve sivillere ateş açma "fırsatı" elde ediyorlardı.

İnsan avında iğrenç tarife...



El Cezire'nin 2022 yapımı ''Sarajevo Safari'' isimli belgeseline göre Boşnak kurbanların fiyat tarifesi şöyle...

Çocuklar: En pahalı, yaklaşık 90.000 Euro (en "değerli hedef" olarak görülüyor).

Genç erkekler (özellikle üniformalı veya silahlı): 50.000-70.000 Euro civarı.

Kadınlar: Orta seviye.

Yaşlılar: Ücretsiz ("kolay hedef" olarak bedava).



Ne olmuştu?



1992-1996 yılları arasında yaşanan Saraybosna'da 4 yıla yakın süre boyunca 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi Sırplar tarafından öldürülmüş, kente günde ortalama 329 havan topu düşmüştü

İnsan avına çıkan yabancı keskin nişancılar 2007'de Bosna Kasabı olarak bilinen Ratko Mladic'in Lahey'deki davasında gündeme gelmişti.