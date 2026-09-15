AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, AK Parti Foça İlçe Başkanı Ramazan Genç, ilçe yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile Meclis Üyeleri Hüsnü Boztepe ve Murat Yıldız geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin sorunları ve izlenecek yol haritalarına ilişkin fikir alışverişi yapılırken, Başkan Saniye Bora Fıçı birlik mesajı verdi.

"Ortak akıl, dayanışma ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saniye Bora Fıçı, Foça için ortak akıl çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkanımız Sayın Aydın Pehlivan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilmiz Sayın Hakan Yıldız'ı; AK Parti Foça İlçe Başkanımız Sayın Ramazan Genç, ilçe yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile Meclis Üyelerimiz Sayın Hüsnü Boztepe ve Sayın Murat Yıldız ile birlikte makamımızda ağırladık.

Nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum.

Foça’mız için ortak akıl, dayanışma ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Birlikte güçlüyüz."

Ziyaret hediye ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.