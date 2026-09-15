Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Tur heyecanı başlıyor. TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarışan Bucaspor 1928, sahasında kentin bir diğer temsilcisi Gaziemirspor ile mücadlee edecek. İki İzmir ekibini karşı karşıya getirecek bu kritik yarışta gözler sahaya çevrildi.

Yeni Buca Stadı’nda başlama düdüğü 17.00’de çalacak

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma Yeni Buca Stadı’nda oynanacak. Hakem Yalçın Taşkınfurat’ın yöneteceği müsabakada ilk düdük saat 17.00’de çalacak.

Balıkesir'den görevlendirildi

Balıkesir bölgesinden görevlendirilen Taşkınfurat’ın yardımcılıklarını üstlenecek hakem heyeti de karşılaşma saatini bekliyor.

Kazanan takım adını 2. Tur’a yazdıracak

Kupa maratonunun bu aşaması tek maç eleme formatına göre yapılıyor. Yani sahada mağlup olan taraf kupa yarışına veda ederken, kazanan takım adını doğrudan 2. Tur’a yazdırma hakkını kazanacak.

Beraberlik halinde uzatmalar ve penaltılar yapılacak

Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanırsa, tur atlayan ekibi belirlemek için 15’er dakikalık iki uzatma devresiyle devam edecek.

Uzatma dakikalarında da dengenin bozulmaması halinde, 2. Tur biletini alan tarafı ise penaltı atışları sonucunda belirleyecek.