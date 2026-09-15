İzmir’in Foça ilçesinde geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya yönelik istifa çağrıları sürüyor. İlçe merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda Foça Demokratik İrademe Sahip Çıkıyorum İnisiyatifi üyeleri, gerçekleştirdikleri eylemle Başkanı Saniye Bora Fıçı’yı istifaya davet etti.

“Saniye Bora Fıçı, Foça’yı Terk Edene Kadar Nefes Aldırmayacağız”

Pazaryerinin bir ucundan diğer ucuna; “Gün Gelecek Devran Dönecek Saniye Halka Hesap Verecek”, “Hırsız Var, Belediye Başkanı Kılığında Geziyor”, “Belediye’yi Çaldılar”, “İhanete Kalkanlar Bu Topraklarda Yürüyemeyecekler”, “Saniye Oyumu Geri Ver”, “Halkın İradesini Gasp Edenleri Foça’da İstemiyoruz” ve “Saniye Bora Fıçı Foça’yı Terk Edene Kadar Nefes Aldırmayacağız” sloganları atarak yürüyen inisayatif üyeleri alanda bulunan vatandaşlara bildiri dağıttı.

Eyleme bazı vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İnisiyatif tarafından dağıtılan bildiride, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce kayyum uygulamalarıyla başladığı öne sürülen “irade gaspının”, sonrasında seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tehdit, karalama, gözaltı ve tutuklamalarla devam ettiği iddia edildi. Bu süreç nedeniyle yerel yönetimlerin işlemez hale getirildiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, AK Parti’nin aday çıkarmadığı Foça’da CHP adayı olarak seçime giren Saniye Bora Fıçı’nın yüzde 49.6 oy alarak belediye başkanı seçildiği, ancak daha sonra AK Parti’ye katılmasının demokratik iradenin kötüye kullanılması anlamına geldiği ileri sürüldü.

SİT ve tarım alanlarının satışına tepki

İnisiyatif tarafından hazırlanan bildiride, Foça’daki SİT ve tarım alanlarının “rekor seviyede” satışına dikkat çekilirken, diğer yandan SGK ve vergi borçlarının her geçen gün daha da arttığı belirtildi. Bildiride, Fıçı’nın iktidar partisine katılarak hizmet yolunu değil, “kendisini kurtarma” yolunu seçtiği vurgulandı.

Halk Buluşmasına davet

Foça Demokratik İrademe Sahip Çıkıyorum İnisiyatifi, tüm Foçalıları 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek Halk Buluşması’na davet etti.